A ArcelorMittal anunciou uma significativa mudança em sua liderança executiva, com a aposentadoria de Jefferson De Paula após 34 anos de serviços prestados. Jorge Oliveira assumirá o comando da empresa no país a partir de 1º de abril, acumulando também o cargo de vice-presidente executivo global do grupo.

A transição ocorre em um momento estratégico para a companhia, que executa um plano de investimentos de R$ 25 bilhões até 2027 no Brasil. Oliveira, que possui 38 anos de experiência no setor e começou sua carreira como trainee na ArcelorMittal Tubarão, terá a missão de conduzir projetos importantes, incluindo a construção de uma nova unidade de laminação no Espírito Santo, com investimento previsto de até R$ 4 bilhões.

Outro executivo brasileiro em ascensão é Everton Negresiolo, que assumirá a responsabilidade por todas as operações de aços longos na América do Sul e pelo negócio de mineração de ferro na América Latina. Com 14 anos de casa, Negresiolo tem pela frente o desafio de expandir a produção mineral, especialmente na mina de Serra Azul, em Minas Gerais.

A empresa, que emprega 20 mil pessoas e mantém operações em oito estados brasileiros, registrou receita aproximada de R$ 70 bilhões no último ano. As mudanças na gestão acontecem em um cenário desafiador, com a ameaça de imposição de tarifas de 25% pelos Estados Unidos sobre o aço brasileiro, mas também de oportunidades, como a expansão da produção de aços nobres e investimentos em energia renovável.

Jefferson De Paula, que deixa o cargo de presidente, permanecerá ligado à empresa como membro do conselho de administração da subsidiária brasileira e da ArcelorMittal Argentina, mantendo sua experiência à disposição do grupo. A mudança reflete a política da empresa de valorização de talentos internos e continuidade estratégica dos negócios.

