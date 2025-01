A Fiemg Regional Vale do Aço, correspondente bancário BDMG, está disponibilizando para as micro e pequenas empresas das cidades que decretaram emergência ou calamidade em função das chuvas, linhas de crédito emergencial e com condições diferenciadas.

Para as micro e pequenas empresas, as condições são: taxas fixas de 0,9% ao mês, prazo de 36 meses e carência de seis meses para começar a pagar. Já as prefeituras vão acessar os financiamentos com taxas de juros de 0,41% ou 0,49% ao mês + Selic, a depender do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, prazo de 84 meses para pagamento e carência de 12 meses.

“O BDMG Solidário é uma ferramenta importante que apoiará os municípios da nossa região que enfrentaram momentos críticos nos últimos meses, proporcionando os recursos necessários para sua recuperação econômica”, disse Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

Mais informações na Fiemg Regional Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga ou lsjunior@fiemg.com.br I 31 99775-6145.