A Usiminas reforçou sua estrutura de monitoramento das partículas sedimentáveis, conhecidas como “pó preto”, com mais uma estação no bairro Iguaçu. Agora, são nove estações distribuídas em bairros próximos ao Centro Industrial de Ipatinga, como Bela Vista, Bom Retiro, Cariru, Das Águas, Novo Cruzeiro, Centro e Veneza. O objetivo é ampliar o controle e a análise da deposição de material particulado na região.

As estações utilizam o método de coletores em jarros, padronizado por norma técnica brasileira e recomendado pelo órgão ambiental de Minas Gerais. Durante um período de 30 dias, o material é coletado e, posteriormente, analisado por uma empresa externa especializada. A iniciativa permite medir a taxa de deposição dessas partículas, contribuindo para o controle das emissões e a promoção de ações mitigadoras.

SISTEMA AVANÇADO E INICIATIVA PRÓPRIA

Além do método oficial do jarro, a Usiminas desenvolveu, por iniciativa própria, um sistema complementar chamado Caixas Coletoras. Esse equipamento permite a coleta de maiores volumes de material, que são enviados a laboratórios no exterior para análises químicas detalhadas. “As Caixas possibilitam identificar o percentual das partículas proveniente das atividades siderúrgicas, o que direciona as ações de controle das emissões”, destaca Mônica Lima, gerente de Meio Ambiente da Usiminas.

Outro recurso integrado ao sistema de monitoramento são os Medidores Contínuos de Partículas Sedimentáveis (ECOPS). Esse sistema de alta tecnologia utiliza microbalanças eletrônicas para medir, em tempo real, a quantidade de material particulado que se deposita nos bairros monitorados. Os dados fornecem uma análise instantânea da taxa de deposição e ajudam a identificar a origem das emissões.

Com essas iniciativas, a Usiminas reafirma seu compromisso com o monitoramento ambiental e a implementação de ações para minimizar os impactos de suas atividades na comunidade. A empresa busca maior precisão na identificação das fontes emissoras e o aprimoramento das políticas ambientais voltadas à qualidade do ar.