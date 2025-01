Uma jiboia (Boa constrictor) resgatada durante as enchentes que atingiram Ipatinga em janeiro segue sob cuidados veterinários no Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus). O animal foi entregue ao local pela Polícia Militar de Meio Ambiente no dia 12, após ser encontrado em uma residência no bairro Betânia.

De acordo com técnicos do Cebus, a serpente, uma fêmea com 1,75 metros de comprimento e cerca de 5 quilos, não pertence à fauna local e apresenta sinais de domesticação, como a ausência de identificação por chip ou marcas naturais. Após exames clínicos, constatou-se que o animal provavelmente foi mantido em cativeiro.

O responsável técnico do Cebus, Lélio Costa e Silva, ressaltou a importância dos cuidados prestados à jiboia. “O animal passou por avaliações detalhadas para garantir sua saúde e bem-estar. Agora, seguimos os protocolos necessários para que ela seja encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Estadual de Florestas (IEF), onde especialistas decidirão sobre seu destino”, explicou.

O Cebus reforça a orientação à população para que acione os órgãos ambientais sempre que encontrarem animais silvestres fora de seu habitat natural. A instituição também reafirma seu compromisso com a preservação da biodiversidade e o manejo responsável de animais resgatados.

Interessados em contribuir com o trabalho do Cebus podem se tornar doadores ou patrocinadores. Contato: cebus@usipa.com.br.