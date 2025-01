O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (15), em Belo Horizonte, novas medidas emergenciais para enfrentar o período chuvoso no estado. Entre as ações imediatas, estão duas linhas de crédito criadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para apoiar municípios e empresários afetados pelas fortes chuvas.

A primeira linha de crédito, no valor de R$ 50 milhões, será destinada ao financiamento de micro e pequenos empresários prejudicados pelas enchentes, com taxa de juros de 0,9% ao mês. A segunda linha será voltada à construção de habitações populares, visando a realocação de famílias em áreas de risco.

“Nosso objetivo é que o trabalho seja feito com todo critério e cuidado para garantir a segurança dos mineiros, e que as cidades consigam retomar a economia e atender às demandas sociais. Estive nas áreas atingidas e vi de perto a gravidade da situação, com muitos comércios afetados pelas inundações”, afirmou o governador Romeu Zema.

O BDMG, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), já oferece crédito a municípios em estado de emergência ou calamidade pública por meio do programa BDMG Solidário. Os recursos podem ser utilizados para obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem urbana e reformas de prédios públicos municipais.

O Governo de Minas também anunciou o fornecimento de materiais para reconstrução de infraestrutura básica, como vigas, bueiros e mata-burros, para os municípios enquadrados nos critérios emergenciais da Defesa Civil. A distribuição será coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

ADIANTAMENTO DO PISO MINEIRO E APOIO SOCIAL

Outra medida emergencial é o adiantamento do Piso Mineiro de Assistência Social para municípios em situação de emergência ou calamidade. O recurso, calculado com base no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), tem como objetivo reforçar o caixa das prefeituras para ações sociais mais eficientes. Em 2025, o investimento no Piso Mineiro alcançará R$ 130,7 milhões, beneficiando os 853 municípios mineiros.

Para reforçar a recuperação de áreas afetadas, o Governo está utilizando mão de obra de detentos na remoção de entulho e limpeza de vias públicas. Em Ipatinga, por exemplo, 165 pessoas privadas de liberdade participam dessas ações.

APOIO TÉCNICO E AJUDA HUMANITÁRIA

O Estado mantém equipes de apoio técnico e humanitário desde o início do período chuvoso. O Gabinete Militar do Governador (GMG) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) têm auxiliado na coordenação de agentes, realização de vistorias em áreas de risco e orientação a gestores municipais sobre decretos de anormalidade e preenchimento de formulários de desastre.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Rezende, destacou que as ações estão concentradas em Ipatinga devido ao impacto significativo, mas que há mobilização em todo o estado com equipes regionais para prevenção e resposta rápida.

VISTORIAS E PRESENÇA DO CREA-MG

Profissionais voluntários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) também foram mobilizados para reforçar as vistorias em imóveis nas áreas atingidas. Em Ipatinga e região, os engenheiros atuarão na análise estrutural de imóveis afetados pelas enchentes e deslizamentos.

O governador Romeu Zema esteve no Vale do Aço no início da semana para acompanhar de perto os trabalhos de resgate e apoio às famílias atingidas. As forças de segurança estaduais, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícias Militar e Civil, seguem mobilizadas desde o início das ocorrências para garantir o atendimento à população e minimizar os impactos das chuvas.