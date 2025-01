As fortes chuvas que atingem Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, já deixaram 130 pessoas desabrigadas e outras 400 desalojadas, segundo boletim divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (15). A situação crítica mobilizou uma força-tarefa com 920 trabalhadores para atender às ocorrências.

A Defesa Civil registrou 535 chamados nas últimas 24 horas, sendo 490 diretamente relacionados às precipitações. As equipes realizaram 105 interdições totais ou parciais em diferentes pontos da cidade, onde foram identificadas 99 áreas de risco.

Para minimizar os impactos e garantir a segurança da população, a prefeitura montou uma operação especial com 87 veículos pesados, incluindo caminhões-caçamba, retroescavadeiras e caminhões-pipa. Os equipamentos atuam principalmente na desobstrução de vias e no apoio às comunidades afetadas.

Quatorze vias importantes da cidade estão parcialmente interditadas, incluindo importantes artérias como a Avenida Maanaim e a Avenida José Raimundo. Os bairros mais afetados são Bethânia, Forquilha e Canaãzinho, onde diversas ruas precisaram ser bloqueadas devido ao risco de deslizamentos.

A prefeitura mantém equipes em alerta 24 horas por dia através do telefone 3829-8181, com prioridade para atendimentos emergenciais. As autoridades recomendam que a população em áreas de risco busque abrigo em locais seguros e mantenha contato com a Defesa Civil ao primeiro sinal de perigo.