O Encontro de Negócios da Expo Usipa é reconhecido por sua capacidade de gerar conexões de alto impacto. Na edição passada, foram realizados mais de 2.000 encontros entre representantes de grandes empresas e fornecedores, resultando em expressivo volume de novas parcerias e contratos. Este ano, espera-se superar os resultados, potencializando ainda mais o papel do evento no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva.

A Petrobras, reconhecida por sua relevância no setor de energia e petróleo, trará para o Encontro de Negócios oportunidades de networking e apresentações sobre seu modelo de negócios, com ênfase em suas demandas e estratégias de contratação de fornecedores. A presença dos compradores da companhia reforça a importância do evento como um espaço de negociações estratégicas e de fortalecimento do mercado regional e nacional.

“A presença da Petrobras na Expo Usipa é um marco importante para os expositores e participantes do Encontro de Negócios. Essa é uma oportunidade única para as empresas apresentarem suas soluções e ampliarem suas possibilidades de parcerias com uma das maiores companhias do Brasil”, destacou Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa.

No ano de 2025 a feira será realizada entre os dias 9 a 11 de julho, se consolidando há 35 anos como um ponto de conexão entre grandes empresas e pequenos e médios fornecedores, promovendo a integração de mercados e fomentando o desenvolvimento econômico.

A Expo Usipa acontece na Usipa, localizada em Ipatinga/MG, e conta com uma programação abrangente que inclui exposições tecnológicas, palestras técnicas e espaços de convivência para troca de experiências e geração de negócios.

Para mais informações, acesse: expousipa.com, ou entre em contato pelo número (31) 98647-2190.