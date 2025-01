A Comunidade Católica Deus Existe em Santana do Paraíso, estende os braços para acolher homens e mulheres maiores de 18 anos que desejam deixar a vida de pecado e viver uma verdadeira experiência com Deus. O Encontro Radical Resgate é uma oportunidade única de encontrar sentido para a vida, criar laços de fraternidade e trilhar um caminho de conversão profunda.

Com uma programação repleta de momentos de espiritualidade, reflexão e adoração, o evento estimulará o regaste da dignidade, a libertação de vícios e a vivência do amor de Deus.

UM CONVITE À TRANSFORMAÇÃO

O Encontro Radical Resgate foi idealizado para pessoas que não conseguem superar o vício, enfrentam problemas de autoestima, possuem feridas emocionais ou querem construir um caminho sólido na fé. De acordo com o fundador da Comunidade, Elton Pimentel, participar do evento é abrir as portas para uma nova vida.

“Deus tem planos extraordinários para cada um de nós. Durante o encontro, as pessoas terão a oportunidade de encontrar forças para deixar o que os afasta de Cristo e abraçar um propósito maior. É uma experiência que transforma vidas”, afirma Elton.

PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÃO

Inspirado no versículo “Corro em direção ao alvo” (1Cor 9,24), o evento contará com pregações fortes e impactantes, baseadas na verdade da Igreja e do Evangelho. Haverá palestras, louvores, dinâmicas e a exposição do Santíssimo Sacramento. As vagas são limitadas, e a inscrição pode ser feita por R$ 150 até 22 de janeiro. Após esta data, o valor será R$ 180.

O Encontro Radical Resgate ocorre nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, em Santana do Paraíso. Para mais informações, o interessado pode fazer contato pelo WhatsApp (31) 99487-6969 ou acessar o Instagram da Comunidade (@comunidadedeusexiste).

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso, onde está situado o Centro de Evangelização. A Comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.