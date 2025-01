As inscrições para os cursos técnicos do Senai/MG, reconhecidos por sua excelência na formação de profissionais para mercado de trabalho, terminam no próximo domingo, dia 26 de janeiro. Ao todo, são 3.430 vagas disponíveis para mais de 20 cursos ofertados em diversas cidades do Estado.

Na Regional Vale do Aço da Fiemg, Ipatinga, Itabira e Barão de Cocais estão entre os municípios que ofertarão os cursos técnicos em Automação Industrial, Eletrotécnica, Mecânica e Segurança no Trabalho com matrícula de apenas R$ 79,90 e mensalidades fixas de acordo com o valor do curso escolhido.

Para detalhes sobre a inscrição, acesse Futuro Digital ou clique aqui. Acesse o curso de preferência e baixe o Guia do Candidato para realização da matrícula.

As formações são referência no mercado de trabalho, com currículos desenvolvidos em parceria com as indústrias para atender à demanda por mão de obra qualificada. Segundo o gerente de Educação e Tecnologia Industrial do Senai/MG, Ricardo Aloysio, nos últimos dois anos, foram investidos mais de R$ 150 milhões em estrutura e tecnologia para garantir as melhores condições de ensino.

Os cursos têm duração que variam de 12 à 20 meses e têm previsão de início em 3 de fevereiro. De acordo com a coordenadora de Infraestrutura e Tecnologias Educacionais do Senai/MG, Natália Trindade, a formação profissional é um diferencial crucial para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. “Ao adquirir conhecimentos técnicos específicos e habilidades práticas alinhadas à evolução tecnológica os formandos abrem portas para uma carreira promissora e estável. Em 2024 os egressos dos cursos técnicos do SENAI MG obtiveram 91,2% de empregabilidade”, declarou.

Mais informações: 31 98979-3703 – Senai Ipatinga; 31 3837-5600 – Senai Barão de Cocais e 31 3834-5678 – Senai Itabira.