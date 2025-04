Mulheres interessadas em ingressar na siderurgia podem participar do processo seletivo para os cursos de qualificação de Manutenção Mecânica e Operadora Siderúrgica Soldadora do Instituto do Inox em Timóteo. As formações são ofertadas pela Fundação Aperam, como parte do Programa de Inclusão com Diversidade da Aperam. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o dia 7 de maio, mediante pagamento da taxa de R$ 50. O edital está disponível no site www.institutodoinox.com.br.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas para o curso de Manutenção Mecânica, que tem previsão de início em junho deste ano; e 12 vagas para a formação de Operadora Siderúrgica Soldadora, com início previsto para setembro deste ano. Os cursos são gratuitos e voltados exclusivamente para mulheres (inclusive trans) a partir de 18 anos e que tenham o Ensino Médio completo. Candidatas inscritas no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição mediante comprovação.

O processo seletivo compreende inscrição, aplicação de provas de conhecimentos (Língua Portuguesa e Matemática), avaliação psicológica, divulgação de resultados e efetivação de matrícula. A participação nos cursos não gera vínculo empregatício ou contratação por empresas do grupo Aperam.

DE OLHO NO MERCADO

A capacitação Operadora Siderúrgica Soldadora está alinhada às necessidades do mercado siderúrgico do Vale do Aço, para o processo de soldagem. Com carga horária prevista de 240 horas, o conteúdo inclui conhecimentos institucionais básicos sobre saúde e segurança, desenvolvimento das relações humanas, desenvolvimento técnico oxicorte (maçaricos) e desenvolvimento técnico em soldagem (Eletrodo Revestido).

A qualificação em Manutenção Mecânica vai capacitar as mulheres participantes para atuar na siderurgia da região. O programa inclui conhecimentos sobre saúde e segurança e desenvolvimento das relações humanas, além de desenvolvimento técnico em metrologia dimensional, desenhos, tecnologia, ferramental, conjuntos mecânicos, hidráulica básica, pneumática, lubrificação básica, ajustes e tolerâncias e máquinas rotativas e desenvolvimento técnico em soldagem (Eletrodo Revestido) com carga horária prevista de 257 horas de qualificação.