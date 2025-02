A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), anunciou a abertura das inscrições para a formação de um banco de reserva de estagiários. Os selecionados poderão ser chamados conforme a demanda das secretarias do município. O processo seletivo será realizado em conformidade com a legislação vigente e as normas estabelecidas no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 7 de março de 2025, no site oficial do processo seletivo: www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br. Para os estudantes que não possuem acesso à internet, a prefeitura disponibilizará atendimento presencial no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU). O serviço estará disponível no andar térreo do prédio da administração municipal, das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROCESSO SELETIVO E REQUISITOS

A seleção será composta por três etapas: análise da Carta de Intenção, avaliação da Formação Complementar e entrevista. Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados em instituições educacionais que possuam convênio com a Prefeitura de Ipatinga. A elegibilidade depende do curso e do período do aluno, conforme especificado no edital.

A carga horária do estágio será de 30 horas semanais. A bolsa auxílio oferecida é de R$ 600,00 para estudantes de graduação e R$ 450,00 para estudantes de cursos técnicos.

A relação de inscrições validadas será divulgada no site oficial da Prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br), na aba “Diário Oficial”, no dia 12 de março de 2025, a partir das 18h.

CURSOS ELEGÍVEIS

Os estudantes que podem participar do processo seletivo devem estar matriculados nos seguintes cursos:

– Administração

– Arquitetura

– Ciências Contábeis

– Direito

– Engenharia

– Nutrição

– Técnico em Administração

– Técnico em Informática

Outras informações podem ser consultadas no edital completo, disponível no site: www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br.