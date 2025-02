A partir de 2028, 30% dos estudantes que ingressarem na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) terão passado por processo seletivo de avaliação seriada, em que se aplicam três exames em três anos, relativos a cada uma das séries do Ensino Médio (EM). A iniciativa foi aprovada na última semana pelo Conselho Universitário, que aprovou proposta apresentada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). O novo processo vai coexistir com o Sisu, que se vale do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Esse modelo de seleção para cursos de graduação já é utilizado por mais de 20 universidades no Brasil, cinco delas em Minas Gerais. O processo da UFMG será aberto a estudantes que estejam cursando o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também a qualquer pessoa que tiver concluído, a qualquer tempo, esse segmento ou essa modalidade de ensino da educação básica. A legislação que rege a reserva de vagas pelo sistema de cotas será aplicada também nesse caso, da mesma forma como ocorre com o Sisu/UFMG.

De maio de 2023 a janeiro de 2025, foram realizadas, acerca do tema, duas reuniões ampliadas com representantes dos órgãos colegiados das unidades acadêmicas, quatro audiências públicas – uma delas dedicada a representantes das escolas públicas e privadas da educação básica –, seis reuniões da Câmara de Graduação, duas do Cepe e duas do Conselho Universitário.

De agosto de 2024 a janeiro deste ano, foram feitas visitas a unidades acadêmicas e especiais, atendendo a convites, para dialogar com a comunidade sobre a proposta do Cepe (leia breve histórico ao fim desta matéria).

De acordo com a resolução do Conselho Universitário, está prevista ainda a possibilidade de utilização de outras formas de seleção para vagas iniciais de graduação, já implementadas pela UFMG. Atualmente, a Universidade oferta mais de 500 vagas fora do SiSu. Isso é feito por meio do Vestibular Habilidades, destinado a cursos da Escola de Belas Artes e da Escola de Música, e dos processos que selecionam para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei) e Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo), além das ofertas de vagas suplementares (para indígenas e refugiados) e de oferta pontual.

Outro ponto importante da implementação da seleção por avaliação seriada é a possiblidade de isenção (parcial ou integral) do pagamento da taxa de inscrição para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

CONSTRUÇÃO COLETIVA E INTERAÇÃO COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

“Chegamos ao nosso modelo de seleção de estudantes de graduação por meio da avaliação seriada após processo cuidadoso que incluiu amplo debate e cujo resultado é uma alternativa construída de forma coletiva”, afirma a reitora Sandra Regina Goulart Almeida. Ela enfatiza que, de acordo com a decisão do Cepe e do Conselho Universitário, “uma das ideias que guiaram esse esforço é a de que diversificar as formas de ingresso favorece a inclusão de um público ainda mais diverso na Universidade”. Sandra Goulart ainda destaca o importante papel desse processo na aproximação crescente que a UFMG vem tentando estabelecer com as escolas de educação básica.

A resolução ressalta em seu preâmbulo que a proposta aprovada é ancorada nos valores mais caros à UFMG, como equidade, relevância social e qualidade, e ainda pelo compromisso da Universidade com a inclusão e com a interação com a Educação Básica.

O pró-reitor de Graduação, Bruno Otávio Soares Teixeira, destaca que a caminhada que culminou na decisão do órgão máximo de deliberação da UFMG contou com a participação fundamental da comissão de avaliação do impacto da adesão da Universidade ao Enem e ao Sisu, cujos trabalhos se iniciaram ainda em 2019, e do grupo de trabalho designado pelo Cepe que realizou estudos comparativos sobre modelos de seleção por avaliação seriada e reflexão aprofundada sobre possível implementação do processo na UFMG.

O QUE É E COMO FUNCIONA

Um processo seletivo de avaliação seriada é uma forma adicional de seleção de candidatos aos cursos de graduação, ao longo de três anos consecutivos, que propicia, por exemplo, que o candidato inicie o processo ainda no primeiro ano do Ensino Médio. Apenas um percentual das vagas iniciais será ofertado por essa forma de seleção, sendo necessária a coexistência com outro processo seletivo (como o atual, com base no Enem). Assim, a Universidade se apresenta para os estudantes do Ensino Médio de forma gradual e progressiva e propicia ao candidato duas alternativas para acessar o ensino de graduação a cada ano.

O candidato realiza a primeira etapa do processo seletivo no ano 1 e faz uma prova sobre o conteúdo do 1º ano do EM. No ano seguinte (ano 2), o mesmo candidato habilita-se para a segunda etapa do processo seletivo e faz uma prova sobre o conteúdo do segundo ano. O chamado ciclo seriado se encerra quando, no ano 3, o candidato, finalmente, escolhe o curso de graduação em que planeja ingressar e participa da terceira etapa do processo.

Um novo ciclo seriado é encerrado a cada ano, quando serão realizadas simultaneamente as três etapas do processo, cada uma delas pertencente a um ciclo diferente. O processo tem como referência os três anos do Ensino Médio para a organização dos ciclos de avaliação. O processo de seleção se aplica também aos egressos da EJA.

Conforme prevê a proposta aprovada pelo Conselho Universitário, o candidato, para ingressar na UFMG no primeiro período letivo de 2028 por meio da seleção seriada, deverá iniciar seu ciclo avaliativo já em 2025 e completá-lo nos dois anos seguintes (2026 e 2027). Trinta por cento das vagas iniciais da UFMG serão preenchidas com base nesse processo.