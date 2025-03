A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), informa que, de 28 de fevereiro a 16 de março, o Cadastro Único (CadÚnico) ficará fora do ar para manutenção técnica e melhorias no sistema. A suspensão ocorre por determinação do governo federal.

Durante esse período, novas inscrições e atualizações não poderão ser realizadas. A suspensão é necessária para a migração do Sistema de Cadastro Único, atualmente operado pela Caixa Econômica Federal, para o novo sistema sob gestão da Dataprev.

“A mudança deve minimizar as fraudes no cadastro e garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Durante esse período, nossos entrevistadores sociais estarão em constante capacitação para que, quando o sistema retornar, os atendimentos sejam mais ágeis”, afirma o secretário adjunto de Assistência Social, Thales Hassen.

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único identifica e caracteriza as famílias de baixa renda em todo o território nacional, permitindo que o governo conheça melhor a realidade dessa população. O sistema registra informações como endereço, características do domicílio, composição familiar, identificação dos membros, escolaridade, situação de trabalho e renda, deficiência, entre outros dados.

É o principal instrumento para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo utilizado para a concessão de benefícios como Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros.