O jornal O Globo provocou reações negativas ao publicar texto satírico sobre a recente cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A coluna Sensacionalista, conhecida por seu conteúdo humorístico, fez piada com a condição médica do político, que passou por um procedimento cirúrgico complexo no Hospital DF Star, em Brasília.

O texto publicado brincou com um trocadilho envolvendo a palavra “preso”, fazendo referência tanto à condição médica quanto ao contexto político. A publicação gerou críticas nas redes sociais e entre apoiadores do ex-presidente, que consideraram a abordagem desrespeitosa diante da gravidade da situação.

A cirurgia, realizada no domingo (13), durou 12 horas e foi descrita pela equipe médica como um dos procedimentos mais invasivos desde o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018. O ex-presidente passou por uma desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, necessitando de cuidados intensivos no pós-operatório.

Segundo informações do hospital, Bolsonaro permanece internado na UTI, sem previsão de alta. Em comunicado nas redes sociais, ele descreveu o procedimento como “o mais invasivo que aconteceu” e informou que não receberá visitas durante sua recuperação, para evitar complicações no processo de cicatrização.

A equipe médica ressaltou que a recuperação será lenta, sendo necessário aguardar a diminuição do processo inflamatório intestinal. O ex-presidente foi internado após passar mal durante um evento no Rio Grande do Norte, necessitando de transferência emergencial primeiro para Natal e depois para Brasília, em uma aeronave equipada com UTI.

O episódio reacendeu o debate sobre os limites do humor na imprensa e o respeito à condição de saúde de figuras públicas, independentemente de suas posições políticas. Diversos leitores e personalidades manifestaram repúdio à abordagem do jornal, considerando-a inadequada para um veículo de comunicação tradicional.

*Com informações Revista Oeste