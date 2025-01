O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), publicou nesta quinta-feira (10) um vídeo em que defende a Ternium, maior acionista da Usiminas, na disputa jurídica contra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ele destacou que tem buscado apoio de parlamentares mineiros em Brasília e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para mobilizar a sociedade em favor da Usiminas, da Ternium e da segurança jurídica no país.

Nunes ressaltou a importância da Usiminas para a economia local, estadual e nacional, enfatizando a geração de emprego, renda e desenvolvimento. Segundo o prefeito, a disputa se arrasta há mais de uma década, com a Ternium vencendo em todas as instâncias anteriores. Ele criticou o valor da multa imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor da CSN, afirmando que ela se aproxima do valor de mercado da própria Usiminas.

“Fica aqui nossos votos para que o STJ tenha o discernimento para tomar uma decisão mais assertiva, em defesa da Usiminas, de Ipatinga, do Vale do Aço, de Minas Gerais e do Brasil”, concluiu Nunes.

APOIO DE ENTIDADES E LIDERANÇAS

O posicionamento de Gustavo Nunes ecoou entre diversas entidades e lideranças da região e do estado. O representante dos trabalhadores no conselho da Usiminas, Edílio Peluso, classificou a multa como “absurda” e destacou a preocupação com o futuro da empresa, dos empregados e das comunidades impactadas.

O Grupo Raízes também se manifestou, alertando para os impactos econômicos e sociais caso os investimentos da Ternium sejam suspensos. Joaquim Cândido, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), garantiu apoio institucional à Usiminas e Ternium, considerando-as essenciais para o desenvolvimento regional.

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato (Avante), declarou apoio incondicional à Usiminas: “Vamos participar de todos os movimentos para que a Usiminas continue em operação.”

SETOR EMPRESARIAL E PARLAMENTARES SE POSICIONAM

Lideranças empresariais também se manifestaram. Luís Henrique Alves, presidente da Aciapi, expressou preocupação com o possível impacto da multa nos investimentos regionais. Cláudio Zambaldi, presidente da CDL de Ipatinga, alertou para a necessidade de manter a capacidade de investimento da Usiminas, essencial para a geração de emprego e inovação tecnológica.

No cenário político, o deputado estadual Celinho do Sinttrocel (PCdoB) afirmou que forças políticas em Minas estão unidas contra a decisão do STJ, alertando para os prejuízos ao desenvolvimento regional. O deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) destacou que a CSN perdeu em instâncias anteriores, sendo surpreendente a multa de R$ 5 bilhões aplicada pelo STJ.

TENSÃO E DEFESA REGIONAL

A mobilização ganhou força com declarações como a da vereadora Cecília Ferramenta (PT), que classificou a disputa como “infundada” e de grande impacto negativo para o Vale do Aço. O deputado estadual Ricardo Campos (PT) reforçou o apelo por providências urgentes, ressaltando o risco de prejuízo para milhares de famílias da região.

O caso segue em discussão, enquanto lideranças regionais e nacionais buscam sensibilizar o STJ sobre as consequências econômicas e sociais da decisão.