Mais uma turma de mulheres iniciou uma jornada para buscar espaço na siderurgia. Ao todo, 20 candidatas foram selecionadas pela Fundação Aperam Acesita para cursar a qualificação de Manutenção Mecânica pelo Instituto do Inox. A iniciativa integra o programa de Inclusão e Diversidade da Aperam e teve a aula inaugural na noite da última segunda-feira (6), no Centro de Formação da Aperam.

Segundo o coordenador de projetos da Fundação Aperam, Fabiano Araújo, a capacitação é voluntária, gratuita e não gera vínculo empregatício com a Aperam, porém a formação tem excelente reconhecimento no mercado no Vale do Aço.“Ampliar espaço em uma profissão que até pouco tempo era majoritariamente ocupada por homens é um desafio que está sendo rompido pela Aperam. A formação é apenas o primeiro passo para abrir novas portas para cada uma delas no mercado industrial e metalmecânico”, enfatizou.

Para Cecília Silva, uma das alunas da turma de Manutenção Mecânica, a qualificação é um sonho que começa a se realizar. “Sou filha de serralheria, tenho tios e parentes colaboradores da Aperam, me formei em Engenharia e sempre sonhei em estar aqui. Estou com grandes expectativas, pois admiro muito a empresa e sei que será uma jornada enriquecedora, principalmente por ser uma das maiores empresas do Vale do Aço”, comentou.

MERCADO

O programa da qualificação em Manutenção Mecânica somam carga horária de 247 horas e inclui conhecimentos sobre saúde e segurança e desenvolvimento das relações humanas, além de desenvolvimento técnico em metrologia dimensional, desenhos, tecnologia, ferramental, conjuntos mecânicos, hidráulica básica, pneumática, lubrificação básica, ajustes, inspeção e tolerâncias e máquinas rotativas e desenvolvimento técnico em soldagem (Eletrodo Revestido) e oxicorte.