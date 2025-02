A Prefeitura de Ipatinga informa à população sobre a realização de obras emergenciais em áreas afetadas por deslizamentos de terra, conforme laudo da Defesa Civil. Os serviços, conduzidos pela Usiminas, visam reparar danos estruturais em imóveis impactados pela tromba d’água que atingiu a cidade no dia 12 de janeiro. As obras terão início na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro.

As intervenções ocorrerão em três locais. No bairro Cariru, na rua Estados Unidos, as obras terão duração de 105 dias, com tráfego mantido em meia pista para garantir a fluidez. A empresa poderá contar com o apoio dos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) para a organização viária no local.

No bairro Bela Vista, na avenida Kiyoshi Tsunawaki, haverá bloqueio total da via por 79 dias. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Usiminas é responsável pela sinalização do local, que terá seu tráfego direcionado para rotas alternativas.

Já no bairro Horto, na rua Buritis, as intervenções terão duração de 118 dias, com trânsito mantido, mas sujeito a interrupções momentâneas devido ao movimento de veículos pesados. A organização viária também contará com o apoio dos agentes de trânsito da Sescon.

DESVIOS NO TRANSPORTE PÚBLICO

Devido à interdição da avenida Kiyoshi Tsunawaki, as linhas de ônibus que atendem o Hospital Márcio Cunha (Unidade I) terão seus itinerários alterados.

No sentido Bom Retiro/Hospital Márcio Cunha, os coletivos passarão a circular pela rua Gaspar de Lemos, avenida Usiminas, avenida 26 de Outubro e avenida Kiyoshi Tsunawaki. Vale salientar que o ponto de ônibus da rua Gaspar de Lemos, na altura do nº 594, será desativado.

Já no sentido Hospital Márcio Cunha/Bom Retiro, o itinerário seguirá pela avenida Kiyoshi Tsunawaki, avenida 26 de Outubro, avenida Usiminas e rua Gaspar de Lemos. O ponto de ônibus da rua Gaspar de Lemos, nº 637, será desativado.

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA

A Prefeitura de Ipatinga reforça que todas as intervenções seguirão as normas de segurança e trânsito vigentes, com rotas alternativas para minimizar os impactos à população. Fique atento aos desvios e siga as orientações para um trânsito mais seguro. Para mais informações, a administração municipal está à disposição da comunidade.