Nesta terça-feira (15), a Prefeitura de Ipatinga, foi honrada com mais um reconhecimento importante. O consultor-geral Mauro Nunes esteve em Belo Horizonte e representou a administração municipal na cerimônia de entrega da Medalha Pan-Americana da Inovação, concedida em reconhecimento ao relevante apoio institucional aos Ecossistemas de Inovação – uma das maiores honrarias voltadas à inovação das Américas.

“Essa conquista reflete o compromisso de Ipatinga com o desenvolvimento e a inovação. Estamos orgulhosos de mostrar que nossa gestão investe em projetos que transformam a cidade e promovem um ecossistema inovador. Para mim, é uma honra poder representar nossa cidade neste importante evento,” declarou Mauro Nunes.

A entrega da premiação ocorreu na abertura da Expo BH Cidades Inteligentes – o Fórum Pan-Americano da Inovação –, realizado no Centro de Convenções e Feiras de Belo Horizonte (Minascentro). O evento reúne líderes, empreendedores, startups e especialistas das Américas para discutir as últimas tendências e inovações que estão moldando o futuro das cidades.

Organizado pela Brasil Master, e Gov Tecnologia e demais startups mineiras, com o apoio da Associação Brasileira de Govtechs (ABGovtechs), o evento internacional continua nesta quarta-feira (16).

“Receber essa medalha é um marco para nossa gestão. É a prova de que Ipatinga está no caminho certo, integrando inovação e desenvolvimento, sempre com foco no bem-estar dos nossos cidadãos,” afirmou o prefeito Gustavo Nunes.

A concessão da medalha é uma deliberação do Conselho Consultivo do Fórum Pan-Americano da Inovação.

RECONHECIMENTO

Durante a cerimônia, outras autoridades e cidades também foram homenageadas por suas contribuições aos ecossistemas de inovação. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, recebeu o título de “Belo Horizonte, cidade-sede do Fórum Pan-Americano da Inovação na América do Sul”. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (CIMVA) também receberam honrarias.

EXPO BH CIDADES INTELIGENTES

É o primeiro Congresso de smart cities do Estado, pioneiro no segmento também na América do Norte, com 11 edições de sucesso, integrando ecossistemas de inovação, governos, entidades e instituições de ensino superior.