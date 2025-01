A Prefeitura de Ipatinga continua trabalhando na recuperação das vias públicas atingidas pelas fortes chuvas registradas na madrugada de 12 de janeiro e que se prolongaram nos dias seguintes. As demandas são muitas e o esforço é para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores, condutores de veículos e transeuntes nas mais diversas regiões, ressalta a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), por meio do Departamento de Serviços Urbanos (Desurb).

Com apoio de máquinas e caminhões, atualmente seis equipes trabalham diariamente nos pontos mais críticos, priorizando áreas de grande fluxo, como linhas de transporte coletivo e trajetos utilizados para o deslocamento de trabalhadores. Segundo o secretário da Sesuma, Reginaldo Soares, o objetivo é devolver a normalidade ao município o mais rápido possível.

“Para dar vazão aos trabalhos, priorizamos as principais vias, onde as pessoas precisam se locomover diariamente para o trabalho e suas casas. Aos poucos, estamos colocando novamente Ipatinga no eixo”, destaca o secretário.

De acordo com o titular da secretaria, os serviços de limpeza na cidade registraram um aumento de volume gigantesco, seis vezes maior em comparação à rotina diária habitual. “Em 15 dias, o volume de material retirado das ruas equivale a três meses de trabalho em condições normais”, acentua.

REGIÕES ATENDIDAS

Conforme a Sesuma, desde o início da operação, a média de recolhimento é de cerca de 850 toneladas de materiais por dia, totalizando quase 13 mil toneladas de barro, terra e entulho desde o fatídico dia 12 de janeiro. O trabalho não para, nem mesmo nos finais de semana. No último sábado (25) e também no domingo (26), ruas como Piau, Tambaqui e Gênesis, nos bairros Granjas Vagalume e Canaã, receberam ações de limpeza com o apoio de caminhão-pipa.

Além dessas, também foram limpas com a remoção de entulhos as ruas Mar Vermelho, Mariópolis, Árica e Bem-Te-Vi, localizadas nos bairros Canaãzinho, Tiradentes, Vila Militar e Vila Celeste.

A Prefeitura reforça o compromisso de atender às demandas da população e pede a colaboração de todos também para denunciar o descarte irregular de materiais, que deve ser comunicado à Ouvidoria Municipal, no telefone 156 ou pelo número 3829-8514 e pelo aplicativo “Fala Ipatinga!”, disponível para dispositivos Android e iOS.