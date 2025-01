Por Gabriel Jadson

Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Cruzeiro após um trabalho considerado abaixo das expectativas pela diretoria. O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira (27) através das redes sociais, junto com a saída de sua comissão técnica.

O treinador comandou a equipe em 20 jogos, conquistando apenas quatro vitórias, além de nove empates e sete derrotas. O aproveitamento de 35% dos pontos disputados acendeu o sinal de alerta na Toca da Raposa, levando à decisão do desligamento.

Para substituir Diniz, o nome de Renato Gaúcho surge como principal candidato. O experiente treinador de 62 anos, que já vestiu a camisa celeste como jogador, solicitou inicialmente um salário de R$ 1,5 milhão mensais. Embora o valor tenha sido recusado, as negociações avançam com uma contraproposta que agradou ao técnico.

Enquanto define seu novo comandante, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Itabirito na quinta-feira (30), às 19h, pelo Campeonato Mineiro. Do outro lado da cidade, o rival Atlético-MG também vive momento decisivo na temporada, buscando sua primeira vitória no clássico contra o América-MG, marcado para esta quarta-feira (29), às 22h, no Mineirão.

O Galo reforçou seu elenco com a contratação do atacante Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, em negociação que envolveu R$ 42,4 milhões. O jogador assinou contrato até 2028, demonstrando a ambição do clube em buscar o hexacampeonato mineiro após intenso período de preparação nos Estados Unidos.