O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), em parceria com o Sebrae Minas e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), promoveu visitas técnicas para seus associados nos dias 12 e 13 de fevereiro. Os destinos foram a Cerâmica Brasileira, em Caetanópolis, e a Agropéu, em Pompéu, ambas localizadas em Minas Gerais.

O objetivo da iniciativa foi fomentar novos negócios, ampliar o conhecimento sobre processos produtivos modernos e fortalecer o networking entre empresários do setor industrial. “Essas visitas proporcionaram às entidades e aos empresários o fomento de negócios, além do conhecimento dos processos produtivos de empresas modernas, networking e futuras parcerias”, destacou Renato Gomes, vice-presidente do Sindimiva.

A Cerâmica Brasileira, considerada a fábrica de telhas cerâmicas mais moderna do país, opera com um processo produtivo 100% automatizado. Durante a visita, os participantes tiveram acesso a um panorama detalhado sobre inovações tecnológicas e processos industriais avançados adotados pela empresa.

Já a visita à Agropéu, empresa do setor sucroenergético, foi um desdobramento da última Rodada de Negócios realizada na Expometal 2024. Segundo Victor Hugo Maia da Silva, analista de projetos do IEL, essa interação empresarial reforça conexões comerciais e estimula o desenvolvimento tecnológico. “Esse intercâmbio fortalece não apenas as relações comerciais, mas também a inovação, abrindo caminho para negócios sólidos e duradouros”, afirmou.

As visitas fazem parte do Programa Indústria Forte, uma iniciativa do IEL-MG e do Sebrae-MG que busca impulsionar o crescimento do setor industrial, promovendo a troca de conhecimento, networking e o desenvolvimento de novos mercados.