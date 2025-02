Os próximos dias serão marcados por calor intenso em Minas Gerais e em outras áreas do Sudeste, enquanto o Sul do Brasil deve enfrentar temporais severos. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem superar a média do mês em até 5°C, elevando ainda mais as temperaturas na região.

A expectativa é de que o calor se intensifique principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a temperatura pode atingir 41°C nesta segunda-feira (17). O Inmet alerta para condições climáticas acima do padrão, destacando que o calor excessivo pode impactar a rotina da população e demandar cuidados extras com hidratação e exposição solar prolongada.

Enquanto isso, a região Sul enfrenta um cenário oposto, com previsão de temporais que podem ser acompanhados de ventos fortes e queda de granizo. O Inmet emitiu um aviso laranja de perigo para tempestades que devem atingir os três estados da região, com chuvas acumuladas de até 100 mm e ventos que podem chegar a 100 km/h. Além do Sul, há risco de chuvas intensas também no extremo sul de São Paulo e em parte do Mato Grosso do Sul.

Outras regiões do Brasil também serão impactadas pelas condições meteorológicas adversas. No Norte e Nordeste, a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve provocar chuvas expressivas, com acumulados de até 50 mm e rajadas de vento de até 60 km/h em estados como Amapá, Maranhão e Paraíba.

Diante do cenário climático extremo, autoridades recomendam atenção redobrada tanto para os riscos do calor intenso no Sudeste quanto para as condições adversas no Sul. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir as orientações de segurança para evitar transtornos.