A Prefeitura de Ipatinga anunciou uma nova data para a realização da 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que acontecerá no próximo dia 29 de março de 2025, com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. O evento tem como objetivo formular as diretrizes da política ambiental do município, orientando as ações do Poder Executivo.

Além de debater propostas para a implementação da Política Municipal sobre Mudança do Clima, durante a conferência será realizada a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema) para o biênio 2025/2026, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.475/1996 e o Decreto nº 3.790/1997.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

A 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente representa uma oportunidade para que cidadãos, entidades e representantes da sociedade civil contribuam com a definição de diretrizes para a aplicação de recursos voltados à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Nesta edição, em especial, as discussões estarão alinhadas ao debate nacional sobre emergências climáticas, ampliando a reflexão e o planejamento em torno de um futuro sustentável para o município de Ipatinga.

CADASTRAMENTO DE ENTIDADES

As entidades interessadas em participar da conferência que já realizaram o cadastro para a data anteriormente prevista (25/01/2025) não precisam efetuar um novo registro.

Outras entidades que desejam se cadastrar devem realizar o procedimento até o dia 17 de março de 2025, de forma presencial no Departamento de Meio Ambiente (Demam), sala 313, 3º andar da Prefeitura Municipal de Ipatinga, das 8h às 17h, ou por e-mail. Para o cadastro por e-mail, é necessário enviar o Formulário – Anexo I, contido em edital preenchido e assinado, juntamente com o estatuto e a última ata de eleição da diretoria, para o endereço 15conferenciademeioambiente@gmail.com.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 3829-8079.

A Prefeitura de Ipatinga destaca a importância da participação de toda a comunidade na construção de políticas ambientais alinhadas às demandas climáticas locais e globais. “Juntos, podemos enfrentar os desafios da emergência climática e transformar nossa cidade em um exemplo de sustentabilidade”, afirmam os organizadores do evento.