O Vaticano divulgou hoje (22), imagens do corpo do Papa Francisco e o planejamento detalhado das cerimônias fúnebres, que terão seu ápice no próximo sábado, 26 de abril, com a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. O evento deve reunir líderes mundiais e milhares de fiéis.

O corpo do pontífice será trasladado nesta quarta-feira, 23 de abril, da Capela da Casa Santa Marta para a Basílica de São Pedro. A procissão solene começará às 9h, horário local, sob a condução do cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

O cortejo percorrerá um caminho simbólico através da Praça Santa Marta e da Praça dos Protormártires Romanos, entrando na Basílica Vaticana pela porta central. No interior do templo, uma liturgia especial será realizada diante do Altar da Confissão, abrindo o período de visitação pública.

A Missa das Exéquias, marcada para sábado às 10h, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re no átrio da Basílica de São Pedro. Este momento marca o início do Novendiali, período tradicional de nove dias de luto e orações dedicados ao Papa falecido.

Após os ritos finais de despedida, conhecidos como Última Commendatio e Valedictio, o corpo do Papa Francisco será transportado para seu local de descanso final na Basílica de Santa Maria Maior, onde acontecerá o sepultamento.

A cerimônia deve atrair uma multidão de fiéis e autoridades internacionais à Cidade do Vaticano. Diversos líderes mundiais já confirmaram presença nas exéquias, demonstrando o alcance global do papado de Francisco e a importância histórica deste momento para a Igreja Católica.

O evento representa não apenas a despedida de um líder religioso, mas também marca o encerramento de um importante capítulo na história do catolicismo mundial, abrindo caminho para um novo período na Igreja.