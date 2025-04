A Legião da Boa Vontade (LBV), em parceria com a Indústria Fox, está promovendo o projeto Eletrosolidário, iniciativa que incentiva o descarte ambientalmente correto de eletrodomésticos e eletroeletrônicos usados. O valor obtido com a reciclagem dos materiais será revertido em apoio a crianças, adolescentes e idosos atendidos por programas sociais da instituição.

Com o objetivo de despertar uma consciência ecológica na população e contribuir para um futuro mais sustentável, o projeto Eletrosolidário busca reduzir o impacto ambiental do descarte incorreto de resíduos eletrônicos. A proposta também reforça a importância do engajamento da sociedade na preservação do meio ambiente e na solidariedade social.

Apesar da crescente conscientização sobre a importância da conservação ambiental, práticas prejudiciais, como o descarte inadequado de lixo e o desperdício de recursos naturais, ainda são frequentes. A LBV e a Indústria Fox unem esforços para oferecer uma alternativa prática e responsável à população, transformando resíduos em benefícios sociais.

A participação no projeto é simples. Interessados devem levar os aparelhos em desuso até a unidade da LBV localizada na Rua João Patrício Araújo, 225, Veneza 1, onde uma caixa coletora está disponível para o recebimento dos materiais. A Indústria Fox será responsável pela coleta e reciclagem dos itens, e o valor arrecadado será destinado aos programas assistenciais mantidos pela LBV.

ITENS ACEITOS

Podem ser doados eletrodomésticos e eletroeletrônicos de uso doméstico que funcionam com energia elétrica. Entre os exemplos estão: micro-ondas, televisores, rádios, celulares, notebooks, impressoras, liquidificadores, máquinas de lavar, geladeiras, tablets, brinquedos eletrônicos e outros equipamentos similares.

ITENS NÃO ACEITOS

O projeto não recebe pilhas, baterias e lâmpadas, devido à necessidade de descarte específico para esses materiais, por conta de componentes tóxicos.

A iniciativa reforça a ligação entre sustentabilidade e solidariedade, promovendo uma ação concreta em benefício do meio ambiente e das comunidades em situação de risco.

Serviço:

Ação: LBV promove campanha para coleta de eletroeletrônicos pós uso

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua João Patrício Araújo, 225, Veneza 1.

Dias e horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.