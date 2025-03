Por Natália Brito

A arquitetura paramétrica não é mais uma visão futurista, mas uma realidade que transforma o ambiente construído. Baseada em algoritmos e modelagem computacional avançada, essa abordagem permite criar edifícios com formas fluidas, estruturas otimizadas e soluções altamente eficientes. No entanto, enquanto a tecnologia expande os limites do possível, surge um questionamento: até que ponto a arquitetura paramétrica serve à sociedade ou se torna um exercício estético desconectado do contexto humano?

Desde a antiguidade, a arquitetura se equilibra entre funcionalidade e estética. Mas foi apenas com o advento da computação que os arquitetos ganharam a capacidade de parametrizar variáveis complexas – como luz, ventilação e carga estrutural – em tempo real. Figuras como Zaha Hadid e Patrik Schumacher popularizaram essa abordagem, criando edifícios que parecem desafiar as leis da física. As formas curvilíneas e a ausência de linhas retas, características da arquitetura paramétrica, tornaram-se ícones da contemporaneidade. No entanto, enquanto essas construções impressionam visualmente, muitas vezes são criticadas por sua complexidade construtiva e alto custo.

O impacto da arquitetura paramétrica vai além da estética. Com softwares como Rhino e Grasshopper, os arquitetos conseguem otimizar recursos, reduzindo desperdícios e aumentando a sustentabilidade dos projetos. Parâmetros ambientais podem ser ajustados para maximizar a eficiência energética, garantindo um melhor desempenho térmico e reduzindo a pegada ecológica das edificações. Um exemplo é o edifício Al Bahar Towers, em Abu Dhabi, que utiliza uma fachada paramétrica para controlar a incidência solar, reduzindo em 50% a necessidade de ar-condicionado.

Entretanto, há desafios. A arquitetura paramétrica ainda é amplamente dominada por escritórios de elite, muitas vezes distantes das demandas habitacionais e sociais. O excesso de experimentação formal pode levar a projetos que priorizam a expressão digital em detrimento da experiência humana. Cidades precisam de espaços funcionais, acessíveis e inclusivos, e o grande desafio dos arquitetos paramétricos é aplicar essa tecnologia para solucionar problemas reais, como habitação de interesse social e infraestrutura urbana resiliente.

O caminho para uma arquitetura paramétrica mais democrática passa pela combinação entre tecnologia e propósito. Se aplicada com responsabilidade, essa abordagem pode revolucionar a construção civil, tornando os edifícios mais inteligentes, eficientes e adaptáveis às mudanças climáticas. O desafio agora é encontrar o equilíbrio entre inovação digital e necessidades humanas, garantindo que o futuro arquitetônico seja tão funcional quanto fascinante.

Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão.