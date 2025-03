Por Natália Brito (*)

Em meio à padronização dos projetos residenciais, a identidade dos lares tem sido diluída em uma estética homogênea, onde o que prevalece são linhas retas, minimalismo frio e materiais industrializados. A busca pelo “instagramável” muitas vezes transforma as casas em vitrines impecáveis, mas desprovidas de acolhimento e personalidade. O lar, no entanto, deveria ser mais do que uma referência visual; deveria ser um refúgio, um espaço que resgata memórias, proporciona pertencimento e permite o repouso verdadeiro.

A “casa com cara de casa” não se define por tendências passageiras, mas pelo resgate de materiais que evocam conforto, história e conexão. O uso da madeira, do tijolo aparente, das texturas naturais e das cores quentes cria uma atmosfera mais humana e convidativa. O toque artesanal, seja em móveis, revestimentos ou na própria construção, agrega camadas de significado ao espaço, rompendo com a frieza das superfícies excessivamente polidas e impessoais.

Além dos materiais, a presença do verde é essencial para uma casa verdadeiramente acolhedora. Jardins, quintais, varandas floridas e espaços abertos para a natureza transformam o ambiente e promovem bem-estar. Em contraste com apartamentos cada vez menores e fechados, a casa que valoriza a presença de plantas proporciona não só beleza, mas também um ambiente saudável, com melhor qualidade do ar e mais contato com o natural.

Outro aspecto crucial é o desenho dos espaços. Diferente dos layouts ultra-integrados que eliminam barreiras entre os ambientes, a casa com cara de casa respeita a necessidade de refúgio e intimidade de seus moradores. Quartos devem ser santuários de descanso, salas precisam convidar ao convívio e cozinhas devem manter sua essência de ponto de encontro e preparo de refeições afetivas. A busca pela eficiência do espaço não pode sacrificar o que há de mais essencial na moradia: o conforto e a sensação de pertencimento.

A casa deve ser um lugar onde se vive, não apenas onde se passa. Criar um ambiente verdadeiramente acolhedor passa por respeitar a individualidade de seus moradores, trazer elementos que contam histórias e priorizar escolhas que vão além do modismo. Mais do que uma estética, a casa com cara de casa é um conceito que valoriza o lar como extensão da identidade e do bem-estar de quem o habita. Afinal, não basta morar, é preciso sentir-se em casa.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão