Por Alice Costa (*)

Nos últimos anos, as apostas esportivas cresceram exponencialmente no Brasil. Com anúncios onipresentes em redes sociais, televisão e até nas camisas dos principais times de futebol, a promessa de dinheiro fácil seduz cada vez mais brasileiros. No entanto, por trás do brilho das premiações e das narrativas de grandes vitórias, há um impacto financeiro preocupante que merece atenção.

A facilidade de acesso às apostas esportivas é um dos fatores que impulsionam esse crescimento. Com um simples clique no celular, qualquer pessoa pode apostar instantaneamente. E aí mora o perigo: sem planejamento financeiro adequado, o que começa como um entretenimento pode rapidamente se transformar em um problema de endividamento.

O maior risco está na ilusão do ganho fácil. Apostar é, antes de tudo, uma atividade de sorte, e as estatísticas mostram que a maioria das pessoas perde mais do que ganha. Muitos acabam insistindo, tentando recuperar o dinheiro perdido, e isso leva a um ciclo perigoso. Quando o orçamento pessoal não inclui limites claros para esse tipo de gasto, o que deveria ser diversão pode virar uma armadilha financeira.

Além disso, há o impacto psicológico. O vício em apostas já é uma realidade para muitos brasileiros, afetando não apenas suas finanças, mas também seus relacionamentos e bem-estar emocional. O planejamento financeiro tem um papel fundamental na prevenção desse problema, ajudando as pessoas a entenderem seus limites e a tomarem decisões mais conscientes sobre como usar seu dinheiro.

A solução passa, em grande parte, pela educação financeira. Compreender a diferença entre um investimento e uma aposta, saber gerir os próprios recursos e estabelecer limites para gastos supérfluos são passos essenciais. O incentivo a uma relação mais saudável com o dinheiro precisa ser reforçado, especialmente entre os jovens, que são um dos públicos mais vulneráveis às apostas esportivas.

O Brasil já discute regulamentações mais rígidas para esse mercado, mas, enquanto isso, cabe a cada um de nós fazer escolhas financeiras mais responsáveis. Apostar pode ser divertido, mas nunca deve comprometer o planejamento financeiro e a segurança econômica de uma pessoa ou de sua família. Afinal, no jogo da vida, a melhor aposta é no próprio futuro.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras