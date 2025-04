Por Alice Costa (*)

Imagine tentar equilibrar dois pratos girando em um palito ao mesmo tempo. Assim é a vida financeira de quem pertence à chamada Geração Sanduíche: adultos que, ao mesmo tempo, sustentam os filhos e cuidam financeiramente dos pais idosos. Esse duplo compromisso pode se tornar um grande desafio, exigindo um planejamento financeiro ainda mais estratégico para evitar desgastes e endividamento.

Ser o suporte financeiro de duas gerações significa lidar com custos elevados e simultâneos. De um lado, os filhos demandam investimentos em educação, lazer, saúde e alimentação. Do outro, os pais idosos muitas vezes precisam de auxílio com despesas médicas, moradia e até mesmo cuidados especializados.

Além disso, muitos nessa posição negligenciam sua própria aposentadoria, pois acabam priorizando as demandas do presente. Sem um planejamento adequado, podem se ver no futuro na mesma situação dos pais, dependendo financeiramente dos filhos.

O principal erro cometido por quem vive essa realidade é não pensar no longo prazo. Gastos imprevistos, despesas médicas crescentes e custos educacionais são variáveis que precisam ser consideradas para não comprometer a estabilidade financeira da família.

Aqui estão algumas estratégias para lidar melhor com essa sobrecarga:

1 – Planejamento financeiro sólido – Criar um orçamento detalhado, priorizando a reserva de emergência e evitando dívidas desnecessárias.

2 – Divisão de responsabilidades – Se houver irmãos, estabelecer uma divisão justa dos custos relacionados aos pais pode aliviar o peso financeiro.

3 – Alternativas para reduzir custos – Pesquisar benefícios públicos, planos de saúde específicos para idosos e soluções educacionais mais acessíveis para os filhos.

4 – Investimento na própria aposentadoria – Mesmo com as responsabilidades atuais, é essencial reservar um percentual da renda para garantir um futuro financeiro mais tranquilo.

A Geração Sanduíche enfrenta um desafio financeiro significativo, mas com organização e estratégias bem definidas, é possível encontrar equilíbrio. Cuidar de quem amamos é fundamental, mas sem um bom planejamento, o risco é comprometer não apenas o presente, mas também o futuro. Afinal, quem cuida de todos também precisa cuidar de si.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras