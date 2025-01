Por Edmundo Polk Fraga (*)

Após dois anos de espera e dedicação no automobilismo japonês, Igor Fraga finalmente conquistou um lugar no grid da Super Fórmula para a temporada de 2025. O piloto brasileiro nascido no Japão será o substituto do veterano Naoki Yamamoto na equipe Nakajima Racing, após a aposentadoria do tricampeão da categoria em 2024.

“Finalmente tenho a chance de conquistar a tão sonhada super licença FIA ao competir nas categorias de mais alto nível japonês”, declarou Fraga, evidenciando a emoção de concretizar um objetivo que vinha sendo construído desde 2022.

UMA CARREIRA MARCADA POR SUPERAÇÕES

Igor Fraga ganhou destaque internacional ao vencer a Toyota Racing Series em 2020, superando nomes como Liam Lawson, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda. Além disso, tornou-se penta campeão mundial do jogo de corrida Gran Turismo, conquistando reconhecimento tanto no mundo real quanto nos e-sports.

No entanto, sua carreira enfrentou obstáculos. Após ser selecionado para o programa Red Bull Junior, Fraga já havia assinado o contratado para disputar a FIA Fórmula 3 pela equipe Charouz, que tinha desempenho abaixo do esperado. Os resultados insuficientes na F3 levaram ao encerramento de sua parceria com a Red Bull e à busca por novos rumos. Com o apoio de patrocinadores, ele decidiu retomar sua trajetória no Japão.

CONSTRUINDO SEU ESPAÇO NO JAPÃO

Desde o retorno ao cenário japonês em 2022, Fraga participou da classe GT300 no Super GT e da Super Fórmula Lights em 2023. Em 2024, atuou como piloto reserva da Nakajima Racing na Super Fórmula. Naquele ano, ele quase teve a oportunidade de competir quando Naoki Yamamoto sofreu uma grave lesão no pescoço durante um acidente no Super GT. Apesar de Yamamoto ter retornado a tempo para a temporada, Fraga destacou: “Fiquei realmente surpreso e foi ótimo ver sua recuperação de perto”.

O trabalho como reserva foi fundamental para Fraga. Durante os testes de fim de ano, ele teve a chance de pilotar o carro de Yamamoto por três dias, demonstrando evolução impressionante e estreitando laços com a equipe. “Meu estilo de pilotagem é um pouco diferente do Sr. Yamamoto, e o tempo de G máximo nas curvas também. No início, foi difícil ajustar o carro, mas consegui melhorar a comunicação e ganhar experiência”, explicou.

SONHOS E AMBIÇÕES

Fraga sabe que o desafio na Super Fórmula não será fácil, mas demonstra confiança. “Estou muito feliz por estar no grid da Super Fórmula porque trabalhei muito duro nos últimos anos. Isso é apenas o começo. Tenho que estar preparado para obter bons resultados e aproveitar ao máximo essa oportunidade”, afirmou.

Seu objetivo inicial é terminar consistentemente entre os dez primeiros e, se possível, alcançar o Top 5 em algumas etapas. “Se eu tiver a chance de lutar pelos três primeiros, adoraria estar no pódio”, revelou.

Apesar de sonhar em competir na Fórmula 1, Fraga está focado em consolidar sua posição no automobilismo japonês. “Se surgir a oportunidade de disputar o Mundial de Fórmula 2 ou Fórmula 1, claro que gostaria de ir. Mas também tenho grande interesse em competir no GT500. Primeiro, quero me estabelecer no cenário japonês e me tornar um piloto respeitado aqui.”

UMA NOVA ETAPA, NOVAS POSSIBILIDADES

A estreia de Igor Fraga na Super Fórmula Japonesa marca uma nova fase em sua carreira. Mais do que um piloto talentoso, ele representa a resiliência e a dedicação necessárias para triunfar em um dos cenários mais competitivos do automobilismo mundial. A temporada de 2025 será, sem dúvida, um divisor de águas para Fraga, que busca deixar sua marca na história das corridas japonesas.

(*) Edmundo Polck Fraga é empresário do setor imobiliário, um dos fundadores e ex-presidente do Kart Clube de Ipatinga