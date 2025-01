Por Ricardo Ramos (*)

O dia 7 de janeiro é marcado como o Dia do Leitor no Brasil, uma data que celebra a importância da leitura como um dos pilares da educação, cultura e desenvolvimento humano. Este dia serve como um convite para refletir sobre o poder transformador dos livros e sobre como o hábito de ler pode impactar profundamente a nossa vida, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional.

A LEITURA COMO FERRAMENTA DE AUTOCONHECIMENTO

Ler é mais do que decifrar palavras; é um ato que nos conecta com ideias, sentimentos e perspectivas que, muitas vezes, estão além de nossa vivência imediata. A leitura abre janelas para o autoconhecimento, permitindo que enxerguemos a nós mesmos sob novas luzes. Biografias, poesias, romances e livros de autoajuda são fontes ricas para aqueles que desejam refletir sobre suas escolhas e traçar novos caminhos.

Um exemplo clássico é o impacto que obras literárias têm ao oferecer modelos de superação e resiliência. Livros como O Alquimista, de Paulo Coelho, ou O Poder do Agora, de EckhartTolle, ajudam os leitores a revisitar suas metas e redescobrir sua essência.

O PAPEL DOS LIVROS NA EDUCAÇÃO E NA CIDADANIA

A leitura também desempenha um papel central no desenvolvimento educacional. Ler amplia o vocabulário, melhora a escrita e desenvolve o pensamento crítico, habilidades essenciais em qualquer área da vida. Além disso, livros que abordam temas sociais e históricos ajudam a formar cidadãos mais conscientes e engajados.

A literatura infantil e juvenil, por exemplo, pode ser um instrumento poderoso para ensinar empatia e valores éticos às novas gerações. Histórias que mostram personagens enfrentando desafios em sociedades fictícias, como em Harry Potter ou Jogos Vorazes, ajudam jovens a refletirem sobre justiça, coragem e solidariedade.

LEITURA E SAÚDE MENTAL

Mergulhar em um bom livro pode ser um remédio eficaz para a mente. Estudos indicam que a leitura pode reduzir o estresse, aumentar a empatia e até melhorar a qualidade do sono. O hábito de ler antes de dormir, por exemplo, cria um momento de desconexão das telas e prepara o cérebro para o descanso.

Além disso, os livros de ficção proporcionam uma espécie de “escapismo saudável”, permitindo que o leitor explore novos mundos e vivencie aventuras sem sair de casa. Isso é especialmente relevante em tempos de incertezas, como os vividos recentemente durante a pandemia.

DESAFIOS NA PROMOÇÃO DA LEITURA NO BRASIL

Apesar de seus benefícios, a leitura ainda enfrenta desafios no Brasil. O índice de leitura per capita no país é baixo em comparação a outros países. Fatores como falta de acesso a livros, a baixa qualidade da educação em algumas regiões e a competição com a tecnologia são barreiras para o fortalecimento deste hábito.

No entanto, iniciativas como bibliotecas comunitárias, clubes de leitura e eventos literários têm mostrado que é possível transformar esta realidade. Redes sociais também têm sido uma aliada, com influenciadores literários promovendo obras e incentivando o hábito de ler.

DICAS PARA QUEM QUER LER MAIS EM 2025

Se você deseja incorporar a leitura em sua rotina, aqui estão algumas dicas práticas:

1 – Defina Metas Realistas: Comece com um livro por mês ou até um capítulo por dia.

2 – Crie um Espaço Confortável: Tenha um canto especial para a leitura.

3 – Experimente Gêneros Diferentes: Descubra o que mais desperta seu interesse.

4 – Aproveite os Áudios Livros: Uma opção prática para momentos como o trânsito ou a academia.

5 – Participe de Comunidades Literárias: Conversar sobre livros pode ser motivador.

CONCLUSÃO: LER PARA TRANSFORMAR

O Dia do Leitor é uma oportunidade para celebrarmos não apenas os livros, mas também o ato de ler como um caminho para o crescimento pessoal e coletivo. Independentemente do gênero ou do formato, cada livro carrega a possibilidade de ampliar horizontes, inspirar mudanças e transformar vidas. Que o 7 de janeiro nos lembre da riqueza infinita que está ao alcance de nossas mãos.

(*) Ricardo Ramos é doutor em Teologia e autor de vários livros