Por Ricardo Ramos (*)

O Brasil vive um momento de extrema turbulência econômica e política, caracterizado por uma crise sem precedentes, que atinge diretamente as instituições do governo e a sociedade. A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada por uma grande insatisfação popular, enfrenta o maior índice de rejeição desde sua reeleição. Embora tenha sido eleito por um vasto eleitorado, o governo se vê agora confrontado com um cenário em que não existem perspectivas claras de reação, e as promessas de mudança parecem cada vez mais distantes da realidade vivida pelo cidadão brasileiro.

Em meio a uma economia descontrolada, com índices recordes de inflação, desemprego crescente e uma dívida pública ameaçadora, o país enfrenta uma crise estrutural que parece não ter fim. O cenário das estatais é alarmante, com perdas bilionárias e uma gestão pública que, longe de buscar soluções eficientes, parece perpetuar o que há de mais pernicioso no sistema político brasileiro: a corrupção.

A insatisfação popular é palpável, e a população, que elegeu Lula esperando uma mudança de rumo, agora se vê à mercê de um governo sem direção, sem projetos claros e com uma capacidade de gestão duvidosa. O presidente, longe de ser um líder capaz de conduzir a nação em tempos difíceis, continua sendo alvo de críticas por sua postura, frequentemente revelada em declarações que ganham repercussão nas redes sociais, muitas vezes transformadas em memes que ridicularizam sua figura. No entanto, a tentativa de censura dessas manifestações na internet tem gerado ainda mais desconfiança da população, que percebe esses memes como um reflexo de sua voz dissidente contra as falhas de gestão do governo.

A crise institucional no Brasil não é limitada à esfera política e econômica. O Supremo Tribunal Federal (STF), que deveria ser um pilar de equilíbrio e justiça, enfrenta uma pressão crescente, tanto interna quanto externa. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), colocou o STF sob sua mira, acusando-o de violar os direitos humanos e de desrespeitar a Constituição brasileira, especialmente em relação à liberdade de expressão. A atuação do STF tem gerado controvérsias, com a população questionando a imparcialidade da Corte e a sua tendência para perseguir opositores políticos, sem garantir os direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Em um contexto de crise profunda, com a falta de recursos financeiros e a pressão por ações populistas para reverter a baixa popularidade do governo, o Brasil se vê à beira de um colapso. O governo Lula, que chegou ao poder prometendo melhorias para os mais pobres e o fortalecimento da economia, agora é visto com crescente desconfiança. A condução de uma política econômica sem planejamento, a falta de perspectivas concretas para a recuperação do país e a crescente dependência do endividamento externo são fatores que alimentam o medo de que o Brasil possa seguir o caminho de outros países que passaram por crises profundas e não conseguiram se recuperar.

A gestão de estatais e empresas públicas tem sido um dos maiores focos de escândalo. Investigações de corrupção e a continuidade de práticas que favorecem interesses pessoais e políticos em detrimento da saúde financeira das empresas públicas geraram um ciclo vicioso que empurra o país para a falência. Em um cenário como este, os direitos fundamentais da população, como o direito à educação, à saúde e à segurança, ficam em segundo plano, e a crescente desigualdade social evidencia ainda mais a incapacidade do governo de promover um projeto de crescimento econômico inclusivo e sustentável.

O temor de um novo período de endividamento irresponsável, como ocorreu em governos anteriores, paira sobre a sociedade. A possibilidade de um governo que recorra a medidas populistas para tentar reverter a insatisfação popular não é descartada. A história recente do Brasil já mostrou como as tentativas de resolver crises econômicas por meio de estratégias de curto-prazismo, como a emissão de moeda e o aumento do endividamento, podem levar a um ciclo de estagnação econômica e a um empobrecimento generalizado da população.

A crise que o Brasil enfrenta não é apenas uma crise econômica, mas uma crise de confiança nas instituições. A população perdeu a fé no governo, no STF e nas possibilidades de mudança real. A ausência de liderança, o populismo exacerbado e as tentativas de censura a qualquer forma de dissidência geram um clima de insegurança e incerteza, o que torna ainda mais difícil qualquer perspectiva de recuperação. O Brasil não apenas vive um momento de crise, mas se encontra em um período de incertezas sobre seu futuro.

O momento atual exige mais do que discursos vazios e promessas não cumpridas. O Brasil precisa de um governo que, de fato, dialogue com a população, que ouça as necessidades dos cidadãos e que aja com responsabilidade para reverter a grave crise que assola a nação. Isso implica em reformas profundas, mudanças na gestão pública e no fortalecimento das instituições. No entanto, enquanto a falta de ação persiste, o país se vê cada vez mais distante de uma possível solução.

Neste cenário de crise institucional e econômica, onde o governo parece à deriva e as instituições enfrentam o descrédito, a sabedoria bíblica de Provérbios 29:18 ressoa como um alerta para a nação:

“Onde não há visão, o povo perece; mas o que guarda a lei, esse é feliz.” (Provérbios 29:18)

Esse versículo lembra que, sem uma liderança clara e responsável, sem uma visão para o futuro e sem o respeito aos princípios fundamentais que regem a convivência democrática e justa, o país tende a seguir um caminho de deterioração. O Brasil precisa, mais do que nunca, de uma visão sólida para o seu futuro e de líderes que busquem o bem comum e o fortalecimento das instituições, respeitando a Constituição e os direitos de todos os cidadãos.

(*) Ricardo Ramos é doutor em Teologia e autor de vários livros