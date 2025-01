O prefeito de Timóteo, Capitão Vitor Prado, oficializou nesta quinta-feira (2) os nomes que compõem seu secretariado. Durante a cerimônia no auditório da prefeitura, o chefe do Executivo sublinhou o caráter técnico e a experiência dos escolhidos, destacando a importância do trabalho em equipe para impulsionar o desenvolvimento da cidade. “Nosso compromisso é com uma gestão eficiente, baseada no diálogo e na união para construir uma Timóteo mais dinâmica e próspera”, afirmou Prado.

A apresentação oficial confirmou profissionais de diversas áreas para liderar as secretarias municipais. Confira os nomes:

Chefia de Gabinete: Ricardo Soares Quintão, 44 anos, foi designado para a Chefia de Gabinete. Com experiência como diretor da ACE/CDL e participações em conselhos municipais como Consep e Contur, Quintão será responsável pela articulação interna do governo.

Governo e Comunicação Social: Marcílio Magalhães Pereira, 36 anos, graduado em Administração de Empresas, assume a pasta de Governo e Comunicação Social. Sua experiência na gestão administrativa será fundamental para fortalecer o diálogo com a população.

Procuradoria Geral: O advogado Vinícius Pinheiro de Andrade, 42 anos, especializado em Direito Administrativo, Licitações e Contratos, foi indicado para a Procuradoria Geral do Município.

Corregedoria Geral: Rafael Otávio, 31 anos, graduado em Administração e com pós-graduações em Direito Administrativo e Auditoria, assume a Corregedoria Geral.

Administração e Gestão: Venilson Araújo Vitorino, 56 anos, engenheiro mecânico e ex-presidente da Fundação Aperam Acesita, liderará a Secretaria de Administração e Gestão.

Fazenda: Sidney Alves de Assis, funcionária efetiva com 35 anos de serviço público, graduada em Ciências Contábeis e Administração, será a titular da Secretaria de Fazenda.

Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente: O engenheiro Heine Stuart Moura Quintão, 53 anos, com extensa experiência em gestão empresarial, assume o comando da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

Obras e Mobilidade: Geraldo Magela Araújo Morais, 61 anos, engenheiro civil e especialista em estruturas, foi nomeado para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação.

Educação e Cultura: France-Jane Araújo Pereira, com mais de 40 anos de experiência em educação, assume a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Assistência Social: Luciene Silva de Souza, pedagoga com pós-graduação em Políticas Públicas, será a nova secretária de Assistência e Desenvolvimento Social.

Desenvolvimento Econômico: Itaércio Marinho da Silva, empresário com vasta experiência no setor industrial, assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura.

Saúde ainda indefinida. O prefeito informou que o titular da Secretaria de Saúde será anunciado nos próximos dias, reforçando a importância do cuidado e das demandas da área.

Com uma equipe majoritariamente técnica e experiente, a expectativa é que a nova gestão traga avanços para Timóteo em diferentes áreas, sempre com foco no bem-estar da população.

Os novos secretários iniciam imediatamente suas atividades, com a missão de implementar projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento de Timóteo nos próximos anos, priorizando resultados efetivos para os moradores do município.