Nesta quinta-feira, 2 de janeiro, a Vita Soluções em Saúde Ocupacional comemora 19 anos de história. Desde sua fundação, em 2006, como uma unidade de negócio da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), a Vita se destacou pela excelência nos serviços de saúde e segurança ocupacional, consolidando-se como referência no setor.

A trajetória da Vita começou dentro da planta da Usiminas, em Ipatinga, com a implantação do SESMT coletivo, atendendo empresas terceirizadas com foco em qualidade e segurança. Com o passar dos anos, expandiu sua atuação para além do Vale do Aço, alcançando outras regiões do Brasil. Atualmente, a Vita cuida de cerca de 150 mil vidas em estados como Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Ao longo dos anos, a Vita alcançou importantes conquistas. Em 2012, inaugurou sua unidade própria, a Vita Bom Retiro, oferecendo serviços completos de saúde ocupacional e treinamentos. Essa estrutura foi ampliada, garantindo atendimento de excelência aos clientes.

Outro marco significativo foi a obtenção da certificação ISO 9001, em 2018, pela unidade da Vita Bom Retiro. Esse reconhecimento reafirmou o compromisso com a melhoria contínua e a qualidade dos serviços.

Além disso, em 2022, a Vita foi pioneira ao lançar o Programa de Residência em Medicina do Trabalho, aprovado pelo Ministério da Educação (MEC). O programa capacita médicos especialistas para promover a saúde integral dos trabalhadores.

Recentemente, a Vita firmou contratos estratégicos com grandes empresas, como Usiminas, Vallourec, Gerdau e Petrobras. Esses acordos ampliam a visibilidade e reafirmam o compromisso da Vita em construir ambientes de trabalho seguros, sempre em conformidade com os requisitos legais.

Para Gustavo Pontes, gerente de negócios da Vita Soluções em Saúde, essas parcerias reforçam a missão de oferecer soluções personalizadas e de alta qualidade. “Nosso foco é atender às necessidades específicas de cada cliente, garantindo bem-estar aos colaboradores e eficiência organizacional”, destacou.

PLANOS PARA O FUTURO

Com quase duas décadas de experiência, a Vita mantém o foco no crescimento sustentável. Segundo Gustavo Pontes, a meta é expandir a atuação no mercado, fidelizando clientes e garantindo a qualidade dos serviços. “Nosso planejamento estratégico é fundamentado na melhoria contínua, com investimentos em estrutura e processos que assegurem a satisfação de nossos clientes”, conclui.

A Vita Soluções em Saúde Ocupacional celebra este aniversário como um exemplo de excelência e inovação no setor, reafirmando seu compromisso com a saúde e segurança dos trabalhadores e com o futuro das organizações que atende.

VITA

A Vita Soluções em Saúde Ocupacional atua, desde 2006, na prestação de serviços especializados em saúde, segurança do trabalho e higiene ocupacional atendendo a empresas de todos os portes e segmentos, com foco em práticas seguras e sustentáveis, por meio de um relacionamento personalizado com os clientes. Com atividades regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e certificação ISO 9001, a unidade possui, atualmente, mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

A Vita mantém uma equipe multidisciplinar com ampla capacidade de atendimento de iniciativas de prevenção de acidentes, treinamentos, monitoramento de riscos, promoção da saúde, bem-estar e compromisso com as questões ambientais promovendo a integridade física do trabalhador.

As atividades realizadas pela Vita vão desde higiene ocupacional, elaboração de documentação legal, treinamentos, assessoria em segurança do trabalho, exames ocupacionais, serviços de ergonomia e exames psicológicos, dentre outros. Cada serviço é adaptado às necessidades das empresas contratantes, promovendo soluções que integram segurança e bem-estar.