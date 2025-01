Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu que seu governo não está cumprindo as promessas feitas à população e defendeu que as críticas são justificadas. A declaração ocorreu após pesquisa mostrar queda histórica na aprovação do governo.

“O povo tem razão, a gente não tá entregando aquilo que prometeu”, afirmou o presidente durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (30). A fala surgiu em meio à divulgação da pesquisa Genial/Quaest, que revelou uma queda de cinco pontos percentuais na aprovação do governo, atingindo 47% – o menor índice desde o início do mandato.

Apesar do reconhecimento, Lula minimizou o impacto das pesquisas e argumentou ser precipitado avaliar sua gestão com apenas dois anos de mandato. O presidente destacou 2025 como o “ano da colheita” e reforçou seu compromisso em cumprir as promessas de campanha.

O aumento nos preços dos alimentos tem sido apontado como um dos principais fatores para a queda na popularidade do governo. Sobre isso, Lula garantiu que não tomará medidas precipitadas, descartando ações que chamou de “bravata” para conter a inflação dos alimentos.

Em tom reflexivo, o presidente comentou que o primeiro ano de governo sempre gera muitas expectativas e que, com o tempo, a população começa a avaliar se suas esperanças estão sendo atendidas. “Tenho consciência do que estamos fazendo. Cada coisa que eu falar para vocês, quero que anotem, porque cada coisa que eu falar nós vamos entregar”, prometeu.

*Com informações CNN Brasil