Deputados federais destinaram R$ 171 milhões em emendas Pix para prefeituras administradas por seus próprios familiares em 2024. O levantamento do Metrópoles revela que 20 municípios foram beneficiados com recursos públicos em situações onde há vínculos diretos de parentesco entre parlamentares e prefeitos.

O caso mais expressivo ocorre no município de Coari, no Amazonas, que recebeu R$ 18,4 milhões por indicação do deputado Adail Filho (Republicanos). O parlamentar é primo do atual prefeito Keitton Pinheiro (PP) e filho do ex-prefeito Adail Pinheiro, que retornou ao cargo após as eleições municipais de 2024.

Em Tucuruí, no Pará, a situação se repete com a destinação de R$ 16,8 milhões pela deputada Andreia Siqueira (MDB) para a prefeitura comandada por seu marido, Alexandre Siqueira (MDB). As emendas Pix, que dispensam convênios prévios ou aprovação técnica do governo federal, atingiram volume recorde neste ano eleitoral.

O mecanismo de transferência direta enfrentou questionamentos em 2024, levando o Supremo Tribunal Federal a suspender temporariamente os repasses. A liberação só foi retomada após a aprovação de um projeto de lei complementar e o estabelecimento de critérios de transparência pelo ministro Flávio Dino.

Procurados pela reportagem, alguns parlamentares defenderam as indicações. O deputado Thiago Joaldo (PP-SE) argumentou que seguiu critérios constitucionais, enquanto a deputada Meire Serafim (União-AC) justificou as destinações com base na expressiva votação recebida no município beneficiado.

*Com informações Metrópoles