Para quem desejava iniciar 2025 em paz e em conexão com Deus, a 17ª edição do “Ano Novo da Deus Existe” foi a melhor alternativa em Santana do Paraíso. Com uma programação completa, fiéis participaram de momentos de oração e louvor e da Santa Missa com a benção do Santíssimo Sacramento. Além disso, um show pirotécnico abrilhantou a noite, trazendo ainda mais alegria à celebração.

“Não há melhor maneira de começar o ano do que na presença de Jesus Cristo. Esse evento é uma oportunidade para renovar nossa esperança, encontrar a paz interior e fazer propósitos firmes para 2025”, afirmou Elton Pimentel, fundador da comunidade.

PRESENÇA MARCANTE E GRATIDÃO

Com cerca de 500 pessoas reunidas no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, o Réveillon da Deus Existe reafirmou a força da fé e da comunidade. Famílias inteiras compartilharam momentos de oração e confraternização, criando memórias que permanecerão em seus corações ao longo do ano.

“Participar do Ano Novo da Deus Existe é sempre uma experiência transformadora. Começar o ano em oração, ao lado das pessoas que amamos, traz uma grande paz ao meu coração”, disse Eva Vilma, que marcou presença com a família.

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso, onde está situado o Centro de Evangelização. A comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.

Para ficar por dentro das próximas atividades e eventos, acompanhe a Comunidade no Instagram (@comunidadedeusexiste) ou entre em contato pelo WhatsApp: (31) 99726-2007 ou (31) 98708-7684.