O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou nesta terça-feira (7) a saída de Paulo Pimenta do comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O publicitário Sidônio Palmeira será o novo responsável pela pasta após o evento organizado pelo governo sobre os atos de 8 de janeiro.

A transição já está em andamento, com Palmeira iniciando os trabalhos junto à futura equipe que assumirá a comunicação governamental. Em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, Pimenta confirmou a mudança e revelou que entrará de férias ainda nesta semana. Ao retornar, terá nova reunião com o presidente Lula para definir sua futura função no governo.

“Estamos fazendo uma transição com Sidônio, para que a partir da semana que vem ele possa assumir a tarefa de ser o novo ministro da Secom”, declarou Pimenta aos jornalistas presentes. A alteração no comando da pasta representa uma das primeiras mudanças significativas na equipe ministerial do governo Lula em 2025.

O encontro entre Pimenta e seu sucessor com a imprensa no Palácio do Planalto serviu para oficializar a mudança e iniciar formalmente o processo de transição. A chegada de Sidônio Palmeira representa uma nova fase na comunicação do governo federal, trazendo sua experiência como publicitário para a gestão da estratégia comunicacional do Executivo.