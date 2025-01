O Vale do Aço entrou hoje (7) em estado de alerta após previsão de chuvas intensas que podem atingir 150 milímetros até quinta-feira (9), elevando significativamente os riscos de desastres naturais na região.

As autoridades meteorológicas apontam um cenário preocupante para os próximos dias. Entre esta terça-feira e quinta-feira, o volume previsto de precipitação representa um risco real para a população, especialmente em áreas mais vulneráveis da região.

O acumulado de chuva deve alcançar entre 40 e 60 milímetros nesta terça-feira, com aumento expressivo nos dias seguintes. Esta situação demanda atenção redobrada dos moradores, principalmente em locais sujeitos a deslizamentos de terra, inundações e alagamentos.

A Defesa Civil de Ipatinga mantém equipes de prontidão e orienta a população a evitar áreas de risco. O órgão disponibiliza atendimento emergencial pelo telefone (31) 3829-8181. Em situações críticas, os moradores também podem acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193.

As autoridades recomendam que a população acompanhe regularmente as atualizações meteorológicas e siga rigorosamente as orientações de segurança. Em casos de chuva forte, é fundamental evitar áreas baixas com risco de alagamento e encostas que possam apresentar instabilidade.

A previsão do tempo indica que o período mais crítico será entre esta terça e quinta-feira, quando o volume de chuva deve aumentar consideravelmente. Moradores de áreas de risco devem ficar especialmente atentos e, se necessário, buscar abrigo em locais seguros conforme orientação das autoridades competentes.