O suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) está pronto para assumir a cadeira de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na Câmara dos Deputados, após o filho do ex-presidente pedir licença do mandato alegando perseguição política. A substituição ocorrerá se o afastamento ultrapassar 120 dias.

José Olímpio Silveira Moraes, 68 anos, conquistou 61.938 votos nas eleições de 2022 e ocupa o primeiro lugar na linha de suplência do PL em São Paulo. Natural de Itu, interior paulista, o político tem formação em Direito pela Faculdade de Itapetininga e mantém forte vínculo com a Igreja Mundial do Poder de Deus.

O possível substituto de Eduardo Bolsonaro acumula experiência significativa no legislativo. Foi vereador em Itu por dez anos, entre 1982 e 1992, exerceu mandatos na Câmara Municipal de São Paulo e atuou como deputado federal por dois mandatos consecutivos, de 2011 a 2019. Sua trajetória política inclui passagens por diversos partidos, como MDB, PP, DEM e União, antes de se filiar ao PL.

A mudança na Câmara dos Deputados foi desencadeada após Eduardo Bolsonaro anunciar, na terça-feira (18), seu pedido de licença do mandato. O deputado encontra-se nos Estados Unidos desde fevereiro, onde afirma que pretende atuar contra supostas violações de direitos humanos no Brasil.

O cenário político ainda reserva outra possibilidade para José Olímpio: ele também pode assumir a vaga da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que enfrenta processo de cassação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso aguarda julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.

