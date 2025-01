A Campanha de Vacinação Sesi 2025, promovida pelo Sesi Vida, que é referência em soluções de segurança, produtividade e bem-estar para trabalhadores e indústrias mineiras, tem início nesta segunda-feira (27), com o objetivo de conscientizar empresas de todos os portes sobre a importância de vacinar seus trabalhadores contra a gripe e, além de protegê-los, contribuir para o aumento da produtividade no ambiente de trabalho.

Com foco nos departamentos de Recursos Humanos das empresas, responsáveis pela decisão sobre a aquisição das vacinas, a campanha oferece vacinas quadrivalente e trivalente. Ao todo, o Sesi Vida estabeleceu como meta a aplicação de 80 mil doses, alcançando trabalhadores e seus dependentes em todo o estado de Minas Gerais.

A campanha é realizada por meio de vacinação in company nas dependências das empresas participantes ou em clínicas credenciadas, facilitando o acesso dos colaboradores. A capilaridade do Sesi Vida garante que a ação atenda praticamente todas as cidades de Minas Gerais, e em parceria com outras unidades do Sesi, é possível atender empresas com menor demanda de vacinas por meio de contratos do tipo “Base Nacional”.

Além disso, o Sesi Vida oferece preços competitivos e qualidade no serviço prestado, reconhecido pela confiabilidade e eficiência no processo de imunização. As empresas participantes recebem material informativo sobre a importância da vacinação, reforçando a relevância da prevenção das complicações causadas pela gripe e seu impacto no cotidiano da empresa e dos trabalhadores.

A Campanha de Vacinação Sesi 2025 estará disponível durante todo o ano, mas o período de adesão vai de 27 de janeiro a 21 de fevereiro. Com a campanha, o Sesi Vida busca reduzir o número de ausências no trabalho, diminuir o risco de hospitalizações e educar sobre a importância da imunização como uma ferramenta fundamental para a saúde coletiva. Acesse aqui para saber todos os detalhes da campanha e como realizar a adesão.

Empresas interessadas podem garantir as vacinas para seus colaboradores e dependentes durante o período da campanha. A participação na ação é uma oportunidade para as empresas demonstrarem compromisso com a saúde de seus trabalhadores e fortalecer a produtividade e a competitividade no mercado.

Serviço:

Campanha de Vacinação Sesi 2025

Data: 27 de janeiro a 21 de fevereiro