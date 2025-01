A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou queda significativa nas regiões Nordeste e Sul, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27). O levantamento, realizado entre 23 e 26 de janeiro, entrevistou 4.500 pessoas presencialmente, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Conforme os dados, 60% dos nordestinos aprovam a gestão Lula, um recuo de sete pontos percentuais em comparação aos 67% registrados em dezembro de 2024. No Sul, a aprovação caiu ainda mais, passando de 46% para 39%. Ambos os índices representam os piores resultados do governo nessas regiões.

RESULTADOS GERAIS E POR REGIÃO

No panorama nacional, a aprovação do governo recuou de 52% para 47% entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano, enquanto a desaprovação subiu de 47% para 49%.

No Nordeste, tradicional reduto eleitoral do presidente, a desaprovação avançou de 32% para 37%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Já no Sul, a desaprovação subiu de 52% para 59%, com apenas 2% sem opinião formada.

No Sudeste, a maior região em número de eleitores, os números apresentaram menor variação: a aprovação passou de 44% para 42%, enquanto a desaprovação permaneceu em 53%. No Centro-Oeste e Norte, a aprovação se manteve estável em 48%, com uma leve redução na desaprovação, que caiu de 50% para 49%.

CONTEXTO POLÍTICO

Os números refletem desafios enfrentados pelo governo Lula para consolidar apoio em algumas regiões do país, especialmente em áreas historicamente menos favoráveis ao PT, como o Sul. No Nordeste, apesar de manter maioria de aprovação, a queda pode ser um alerta para a base do governo, que tradicionalmente conta com alto respaldo nessa região.

A pesquisa Genial/Quaest é um termômetro para o cenário político e o desempenho do presidente frente às demandas e expectativas do eleitorado.

*Com informações CNN Brasil