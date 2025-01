A Prefeitura de Ipatinga informa que, a partir desta segunda-feira (27), as doações destinadas às pessoas atingidas pelas chuvas na cidade devem ser entregues em um novo ponto de coleta. A central de recebimento de donativos, incluindo alimentos, água, materiais de limpeza e higiene, passa a funcionar no depósito da Defesa Civil, localizado na rua Macabeus, 700, bairro Canaã. O equipamento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h, e de 13h às 18h.

O Estádio Ipatingão, que anteriormente funcionava como ponto de coleta, foi desativado. A administração municipal reforça que as doações continuam sendo muito bem-vindas, especialmente itens da cesta básica, como arroz, feijão, macarrão, café e leite.

Todos os materiais arrecadados serão destinados às famílias afetadas pela tromba d’água que atingiu o município. Até este domingo (26), já havia sido arrecadada 41 toneladas de doações.

DOAÇÕES VIA PIX

A população também pode fazer sua contribuição com a causa de outras formas. Uma conta bancária foi criada exclusivamente para este fim pela Secretaria Municipal de Fazenda. O pagamento pode ser realizado via transferência bancária ou chave PIX, sendo necessário informar o CPF ou CNPJ do doador.

Serviço:

SOS Ipatinga

Doações destinadas às pessoas atingidas pelas chuvas

AG – 1009-X

CC – 137845-7

Banco do Brasil

Chave Pix – e-mail: sos@ipatinga.mg.gov.br