No dia 7 de abril, o mundo celebra o Dia Mundial da Saúde, uma data destinada a conscientizar a população sobre a importância do bem-estar e da qualidade de vida. Mas o que significa, de fato, estar saudável? De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Para esclarecer esse conceito e destacar os cuidados essenciais que devemos ter, os médicos Rodrigo Lovatti, gastroenterologista e hepatologista, e Jamille Salles, cardiologista e médica da família e comunidade, ambos do Hospital Márcio Cunha (HMC), compartilham informações valiosas sobre o tema.

Segundo o médico Rodrigo Lovatti, estar saudável vai muito além da simples ausência de doenças. “Um conceito muito bem definido pela OMS é que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, além da ausência de doenças. A melhor forma de cuidarmos bem da nossa saúde é dormindo bem, se alimentando bem, tendo um bom círculo de amizades, fazendo exercícios físicos, tendo uma boa qualidade de vida. Saúde é um conceito muito amplo”, afirma o especialista.

A médica Jamille destaca que a manutenção desse equilíbrio requer a adoção de hábitos saudáveis e em especial a atividade física. “Eu, como cardiologista, não posso deixar de recomendar a atividade física, principalmente supervisionada, após a realização de exames, aliada a uma dieta saudável. São a base para qualquer pessoa ter saúde, independente da presença de doenças ou não, importante para vivermos em harmonia e, consequentemente, ter uma vida saudável”.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), praticar atividades físicas regularmente é fundamental para prevenir e tratar doenças como infarto, hipertensão, diabetes e outras.A OMS recomenda, ainda, que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos, ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, por semana, quando não houver contraindicação. No entanto, para pessoas sedentárias a orientação médica é incluir a atividade física na rotina gradualmente.

O Dia Mundial da Saúde é uma data importante para a reflexão sobre a adoção de hábitos e de cuidados que proporcionem saúde e qualidade de vida à população. Manter o acompanhamento clínico regular, fazer atividades físicas com frequência, ter uma alimentação equilibrada e tratar doenças crônicas são ações importantes para evitar o surgimento ou mesmo o agravamento de problemas de saúde.

Segundo Jamille, as doenças mais prevalentes no Brasil são a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia (colesterol alto) e a síndrome metabólica. Essas condições aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, que são responsáveis por grande parte das mortes no país. Já o gastroenterologista Rodrigo Lovatti chama atenção para o câncer de intestino, que é uma das principais causas de morte por câncer no Brasil. Ele também destaca a preocupação com o sobrepeso e a obesidade, que afetam cerca de 66% da população brasileira e estão diretamente relacionados a problemas cardiovasculares.

Para finalizar, Rodrigo ressalta que uma dieta saudável, a prática de atividade física principalmente supervisionada, ter um bom círculo de relacionamentos, dormir bem, ter uma vida espiritual ajustada são fundamentais para ter saúde. Cuidar da saúde física, mental e espiritual.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.