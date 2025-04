Por William Saliba (*)

Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, não encontro motivo algum para comemorar. Ao contrário — é um dia de luto para quem, como eu, dedicou a vida inteira ao ofício de informar com responsabilidade e paixão.

Sou de um tempo em que o jornalismo se aprendia no calor das redações, convivendo com mestres da notícia, entre cheiros de tinta e o teclar incessante das máquinas de escrever. Muitos de nós viemos de outras áreas — Letras, Direito, Filosofia — mas todos com algo em comum: o compromisso com a verdade. Em Minas Gerais, as faculdades de jornalismo só começaram a florescer a partir dos anos 1970. Antes disso, era a prática que formava os profissionais.

Muito antes do juramento acadêmico que hoje ecoa nos auditórios universitários — aquele que promete exercer o jornalismo com dignidade, independência, respeito à verdade e aos direitos humanos — nós já fazíamos esse pacto silencioso com a nossa própria consciência. Era um compromisso pessoal, mas inegociável.

Ser um bom jornalista significava apurar bem os fatos, ouvir todas as partes envolvidas e publicar com isenção, clareza e imparcialidade. No entanto, com o passar dos anos, esses pilares parecem ter sido relativizados — ou pior, abandonados — por boa parte da nova geração da imprensa.

A partir dos anos 1980, vimos as ciências humanas — especialmente os cursos de Direito e de Jornalismo — serem fortemente influenciadas por uma visão ideológica específica, baseada na estratégia gramscista de aparelhamento cultural. Muitos jovens passaram a receber uma formação marcada por viés político, em detrimento da objetividade e da pluralidade de pensamento.

Hoje, infelizmente, o que se vê é uma leva de recém-formados mais preparados para a militância do que para o jornalismo profissional. A missão de informar com equilíbrio cedeu espaço à narrativa, ao engajamento partidário, à construção seletiva da realidade.

Assistimos à degradação moral e profissional do jornalismo brasileiro. Muitos colegas se alinham aos interesses do establishment, defendem abertamente o progressismo e o socialismo, aplaudem atos de inconstitucionalidade e fecham os olhos para abusos cometidos sob o manto de uma “ditadura de toga”.

Curiosamente — ou tragicamente — a mesma Suprema Corte que hoje reverenciam foi responsável, anos atrás, pela decisão que desobrigou o diploma de jornalismo para o exercício da profissão, canibalizando o mercado e rebaixando ainda mais a qualidade da informação.

E nós, os veteranos, além de tudo, passamos a ser hostilizados por expressarmos pensamentos distintos. Taxam-nos de “fascistas” apenas por defendermos a liberdade de expressão, o Estado de Direito e o autêntico exercício da democracia.

Hoje, mais do que nunca, o verdadeiro jornalismo agoniza.

E eu, velho repórter, apenas lamento. Que ele descanse em paz.

(*) William Saliba, diretor do Carta de Notícia, é jornalista profissional há 55 anos e detentor de vários prêmios de jornalismo