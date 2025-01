A Prefeitura de Ipatinga iniciou nesta semana o primeiro Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. A pesquisa, que se estenderá até a próxima sexta-feira (10), mobiliza cerca de 120 Agentes de Combate a Endemias, que irão vistoriar, em média, 4.736 imóveis. O objetivo é mapear os bairros com maior índice de proliferação larvária do mosquito Aedes aegypti transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Como acentua Vanessa Andrade, gerente do Departamento de Zoonoses, o levantamento é fundamental para direcionar estratégias de controle e prevenção. “Essa sondagem permite mapear as áreas de maior risco e planejar as ações de combat

e de maneira mais eficiente, priorizando os locais que precisam de intervenção imediata. Conseguimos agir de forma pontual e preventiva, evitando surtos e protegendo a saúde da população”, explica.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores durante o levantamento e solicita que a população permita o acesso dos agentes às residências, especialmente em quintais e áreas externas. “Essa cooperação é indispensável para termos resultados precisos, bem como para a segurança de todos”, salienta.

ALERTA

No último levantamento, realizado em novembro de 2024, o índice médio de infestação foi de 5%, um aumento significativo em relação aos 3,6% registrados no mesmo período de 2023. O resultado já sinalizava um alerta devido ao início do período chuvoso, que favorece a proliferação do mosquito. Com as chuvas ainda frequentes na região, a Prefeitura reforça o apelo para que os moradores mantenham cuidados básicos, como eliminar recipientes com água parada.

O LIRAa de 2025 é mais uma iniciativa para intensificar o enfrentamento ao Aedes aegypti, priorizando ações rápidas e eficazes nas áreas de maior risco.