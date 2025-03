O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, traz uma reflexão sobre o papel de destaque que as mulheres desempenham na sociedade e, acima de tudo, sobre a importância de cuidarem de si mesmas. A médica ginecologista e obstetra da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Ana Elisa Chaves, compartilha orientações preciosas sobre saúde, bem-estar e cuidados essenciais para que a mulher se sinta ainda mais forte e confiante em todas as fases da vida.

A médica da FSFX enfatiza que a vida da mulher é marcada por mudanças constantes e, por isso, a prevenção e o autocuidado tornam-se aliados poderosos para garantir qualidade de vida e saúde. “Conforme a mulher avança na jornada da vida, os exames preventivos devem ser feitos de forma periódica e personalizada, pois a detecção precoce de doenças como o câncer de mama e de colo de útero pode salvar vidas”, ressalta Ana Elisa.

Dentre os exames preventivos importantes para a saúde da mulher, a médica ressalta que “a partir dos 25 anos, quando já iniciou a vida sexual, o exame de Papanicolau é recomendado para identificar alterações no colo do útero. Já a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos, ou antes, caso haja histórico familiar ou outros fatores de risco. Os exames de sangue, realizados anualmente, são essenciais para monitorar a saúde cardiovascular, as doenças endócrinas e até mesmo a reposição de vitaminas. Tudo deve ser adaptado ao histórico de saúde e queixas da paciente, pois a detecção precoce melhora as chances de cura e permite tratamentos menos invasivos”. Além disso, a médica da FSFX reforça que o autoexame das mamas deve ser feito mensalmente, preferencialmente uma semana após a menstruação, e a mamografia deve se tornar um hábito anual a partir dos 40 anos, sempre discutindo os resultados com seu médico.

De acordo com Ana Elisa, a saúde mental também merece atenção especial. O estresse, as mudanças hormonais e as pressões sociais podem tornar as mulheres mais vulneráveis a problemas como ansiedade e depressão. “Mulheres, busquem apoio psicológico, pratiquem atividades físicas regularmente e estabeleçam uma rotina de autocuidado, com momentos para relaxar, praticar hobbies e descansar. Tenha uma comunicação aberta com amigos e familiares sobre os sentimentos, pois isso é fundamental para o equilíbrio emocional”, orienta.

Além de cuidar da mente, a profissional explica que o corpo também pede atenção. Alimentação saudável e atividades físicas regulares são pilares para a saúde da mulher. “Dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais, cálcio e ômega-3 são altamente recomendadas. A prática de exercícios aeróbicos, como caminhada e natação e, atividades de resistência, como musculação, devem ser incorporadas à rotina para prevenir doenças crônicas e melhorar a saúde cardiovascular e mental”, afirma.

Ana Elisa lembra que, durante a menopausa e a terceira idade, o risco de osteoporose e doenças cardíacas aumentam significativamente. “A ingestão de cálcio e vitamina D, aliados a exercícios físicos, especialmente os de resistência, são fundamentais para manter a saúde óssea e cardiovascular em dia. A monitoração da pressão arterial e do colesterol também deve ser acompanhada com regularidade”, diz a médica.

Outro ponto destacado pela médica é o equilíbrio, a importância de balancear a vida pessoal e profissional, que, em muitas das vezes, é um desafio para várias mulheres. “É importante estabelecer limites claros, aprender a dizer “não” quando necessário e priorizar o autocuidado. Manter uma rede de apoio e buscar flexibilidade no trabalho são ações essenciais para prevenir o estresse e promover o bem-estar geral”, explica.

EXEMPLO DE MULHER FORTE

Kênia Coeli, colaboradora e influencer FSFX, é um exemplo de como as mulheres conseguem equilibrar com maestria múltiplas responsabilidades, sejam profissionais, familiares ou pessoais, sem deixar de lado a importância da saúde física e mental. Casada e mãe de dois filhos, ela compartilha como a organização e o planejamento tornaram-se aliados essenciais para conciliar as demandas do dia a dia. “Pode ser clichê, mas é fato, quando fazemos o que amamos, não pesa tanto. Uma dica é o planejamento. Eu sempre recorro às ferramentas de gestão, como o planner, e com a agenda vinculada ao aplicativo, a visualização e organização ficam bem mais fáceis,” conta Kênia, destacando o uso da tecnologia para administrar sua rotina intensa.

A saúde é uma prioridade para Kênia, que acredita na importância de pequenas escolhas no dia a dia. “Tento me alimentar bem. Uma das minhas escolhas diárias é a salada fornecida pela equipe de nutrição da FSFX, que é nutritiva e deliciosa. Também sou adepta da corrida, uma atividade física que pratico no meu bairro. Além disso, participo de ações do programa +Atitude da Usisaúde,” revela.

Para ela, manter-se em movimento e investir em uma alimentação saudável são fundamentais para manter o equilíbrio, mesmo diante de tantas responsabilidades.

Quando o assunto é saúde mental, Kênia enfatiza a importância de reservar momentos para si mesma, longe da correria do dia a dia. “A dica é reservar um momento só para você. Eu, por exemplo, adoro tomar banho no escuro, com a luz das velas. Esse é um momento meu, onde penso em coisas boas e agradeço por tudo que tenho. Também acho essencial manter um círculo de amizades, aquele papo gostoso com as amigas, um café, um sorvete, pois isso é revigorante!”, afirma kênia.

Kênia deixa uma mensagem inspiradora para todas as mulheres. “Nós, mulheres, somos únicas! Confie em você, no seu potencial. Ninguém é cem por cento em tudo, então curta a vida! As mulheres representam beleza, suavidade, alegria e cor. O encanto de ser mulher é uma dádiva divina. Parabéns a todas por serem especiais!”, destaca.

Nesta data tão especial, a médica Ana Elisa deixa uma mensagem muito importante para reflexão. “Cuidar de si mesma não é um luxo, é uma necessidade. A mulher forte é aquela que entende que a saúde é a base para conquistar tudo o que ela deseja e merece. Celebre o seu dia, mas não se esqueça de que o maior presente que você pode dar a si mesma é o cuidado com a sua saúde, hoje e sempre”, pontua.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.