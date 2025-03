A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou nesta terça-feira (11) a suspensão imediata das operações da companhia aérea Voepass, que atende 15 destinos no Brasil, incluindo Ipatinga, no Vale do Aço mineiro. A medida foi tomada após a empresa descumprir exigências de segurança estabelecidas em outubro do ano passado.

A decisão da Anac ocorre sete meses após um grave acidente em Vinhedo, interior de São Paulo, que resultou na morte de 62 pessoas. Desde então, a companhia estava sob fiscalização intensiva da agência reguladora, que identificou diversas irregularidades nos sistemas de gestão da empresa.

Entre as exigências não cumpridas pela Voepass estavam a redução da malha aérea, o aumento do tempo em solo para manutenção das aeronaves e a substituição de parte da administração. A empresa, formada pela fusão da Passaredo Transportes Aéreos com a Map Linhas Aéreas, opera uma frota de seis aeronaves.

A suspensão tem caráter cautelar e será mantida até que a Voepass comprove ter corrigido todas as não conformidades apontadas pela agência reguladora. Os passageiros que tiveram voos cancelados devem entrar em contato com a empresa ou suas agências de viagem para solicitar reembolso ou realocação em outras companhias aéreas.

NOTA DA ANAC SOBRE A VOEPASS

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu, em caráter cautelar, a partir desta terça-feira, 11 de março, as operações aéreas da Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas. A suspensão vigorará até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos.

Os passageiros que foram atingidos pelo cancelamento de voos da Voepass deverão procurar a empresa ou agência de viagem responsável pela venda do bilhete para efeito de reembolso ou reacomodação em outras companhias.

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento”.

*Com informações Revista Oeste