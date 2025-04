A Justiça de Minas Gerais determinou medida protetiva de urgência contra o deputado federal André Janones (Avante) após denúncia de ameaças e divulgação não autorizada de fotos íntimas de sua ex-companheira, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes.

A decisão judicial, enquadrada na Lei Maria da Penha, foi emitida em dezembro de 2024, mas só veio a público agora. O processo, que corre em sigilo, aponta indícios de violência psicológica e moral praticados pelo parlamentar. Segundo a denúncia, Janones teria compartilhado imagens íntimas da prefeita com um secretário municipal após ter sua influência política barrada na administração de Ituiutaba.

De acordo com o processo, o deputado também ameaçou divulgar outros conteúdos de teor pornográfico da ex-companheira, registrados durante o relacionamento do casal, que durou de 2014 a 2018. A medida protetiva determina que Janones mantenha distância da prefeita e de seus familiares, além de proibir qualquer forma de contato ou divulgação de conteúdo relacionado à ex-companheira.

A prefeitura de Ituiutaba confirmou as acusações contra o parlamentar, mas ressaltou que informações adicionais só poderão ser divulgadas mediante autorização judicial, devido ao sigilo do processo. Após a repercussão do caso, Leandra Guedes manifestou-se nas redes sociais afirmando que “mulheres precisam ser fortes todos os dias” e garantiu que continuará ocupando espaços políticos sem ter sua voz calada.

A assessoria do deputado André Janones foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre as acusações. O caso ganhou repercussão nacional e reacendeu o debate sobre violência política de gênero e o uso indevido de conteúdo íntimo como forma de retaliação.

*Com informações CBN