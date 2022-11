Após uma resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, a um manifestante que o questionou em Nova York (EUA) sobre as urnas eletrônicas brasileiras com a frase: “Perdeu, mané; não amola”, o general Paulo Chagas usou as redes sociais para criticar a expressão usada pelo magistrado.

O oficial da reserva do Exército Brasileiro afirmou, em sua conta no Twitter, que Barroso deveria tomar “cuidado”. O oficial ainda fez um alerta: “Com todo respeito e no mesmo nível, eu o alerto: – Se liga, mané, todo o poder emana do povo! Quem avisa amigo é, cuidado com a ‘cólera das multidões [sic]’, disse Chagas no Twitter.

Barroso está entre os ministros do STF que viajaram a Nova York para participar do Lide Brazil Conference, evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais. Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes também estiveram presentes.

Com informações do Os Libertários